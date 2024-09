Na sygnale, odcinek 599: Aresztowanie Piotra! Odda Basi swoją córkę Lidzię - ZDJĘCIA

Na sygnale, odcinek 605: Piotr nie wróci do pracy w bazie w Leśnej Górze! Ratownicy nie będą mogli w to uwierzyć - ZDJĘCIA

"Na sygnale" odcinek 599 - środa, 18.09.2024, o godz. 22.25 w TVP2

W 599 odcinku "Na sygnale" Lidzia się rozchoruje, przez co Martyna będzie musiała odebrać ją wcześniej z przedszkola. Tyle tylko, że tego dnia Strzelecka będzie miała dyżur, a jej rodzice nie będą w stanie zająć się wnuczką, dlatego ratowniczka zabierze ją ze sobą do bazy. I choć Zdzisio (Jarosław Gruda) obieca się nią zająć, to gdy otrzyma zgłoszenie, to już nie będzie miał, kto się nią zająć, w związku z czym Martyna poprosi o pomoc Piotra. Tym bardziej, że niewierny mąż będzie miał tego dnia wolne. Oczywiście, w 599 odcinku "Na sygnale" Strzelecki zgodzi się zająć Lidzią i czym prędzej wyruszy do bazy, ale niestety utknie w korkach, przez co ostatecznie dotrze na miejsce dość późno, co nie ujdzie uwadze Basi!

- Piotrek, co ty dopiero teraz przyjechałeś po Lidzię? Martyna cię zabije - uzna Basia.

- Najpierw musiałaby chcieć ze mną porozmawiać - zauważy Piotr.

- Dobrze wiesz, że ona może cię zabić nawet w milczeniu - skwituje Wszołkowa.

Policjanci zatrzymają Piotra na oczach Basi w 599 odcinku "Na sygnale"!

W tym momencie w 599 odcinku "Na sygnale" Piotr zauważy kamerzystę, który będzie filmował jego i Basię. Oczywiście, Strzelecki od razu pomyśli, że to zwykły paparazzi, ale prawda okaże się jednak inna! A to dlatego, że po chwili na miejscu pojawią się także policjanci, którzy zatrzymają i aresztują ratownika za pobicie ze skutkiem śmiertelnym. I choć w 599 odcinku "Na sygnale" Piotr będzie się zarzekał, że jest niewinny, to funkcjonariusze się nie ugną i zabiorą go ze sobą na komisariat, w efekcie czego Strzelecki ostatecznie nie dotrze do córki i poprosi Wszołkową, aby się nią zajęła!

- A co to ktoś sławny u nas leży, że telewizja do nas przyjechała? - spyta Strzelecki.

- Dzień dobry. Pan Piotr Strzelecki? - zapyta go jeden z funkcjonariuszy.

- Dzień dobry. Tak, a coś się stało? - odpowie pytaniem na pytanie.

- Jest pan aresztowany za pobicie ze skutkiem śmiertelnym - powie drugi.

- Nie, to jest jakaś pomyłka! - zacznie zarzekać się ratownik.

- Dobrze, rączki do tyłu. Wyjaśnimy - powie stanowczo policjant, po czym wraz z drugim zabiorą go do radiowozu.

- Basia, zajmij się Lidzią! Tylko nic jej nie mów, proszę cię! - poprosi Piotr, na co przyjaciółka twierdząco pokiwa głową.

Tylko Wszołkowa będzie wiedzieć, za kogo poszedł siedzieć Strzelecki w 599 odcinku "Na sygnale"!

Oczywiście, w 599 odcinku "Na sygnale" Basia natychmiast o wszystkim zawiadomi Martynę, która będzie akurat w drodze do szpitala z pacjentką. Strzelecka dowie się, że jej mąż został zatrzymany w związku ze śmiertelnym pobiciem Kacpra (Szymon Szczech), którego nawet nie będzie znać. W przeciwieństwie do Wszołkowej, która doskonale będzie wiedzieć, iż chodzi o naćpanego pacjenta, przez którego zostali zaatakowani w trakcie interwencji. I w czasie której Strzelecki został z nim sam na sam, po czym chłopak niespodziewanie zmarł w karetce!

- Jak ty się czujesz? - zapyta ją Basia, gdy Martyna wróci z interwencji.

- Wiesz co z Piotrem? Podobno kogoś pobił? - zainteresuje się Kuba (Wojciech Zygmunt).

- Jest oskarżony o śmiertelne pobicie jakiegoś Kacpra. Nawet nie wiem, kto to jest - przyzna Strzelecka.

- Ale ja wiem - westchnie Wszołkowa, na którą wtedy skierują się oczy wszystkich ratowników.