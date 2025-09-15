Na sygnale. Nagłe zmiany emisji w TVP! O jeden dzień mniej w tygodniu! - ZDJĘCIA

Sylwia Fiutkowska
2025-09-15 10:29

Dla wszystkich fanów "Na sygnale" mamy ważny komunikat! A to dlatego, że nastąpi kolejna zmiana w emisji ich ulubionego serialu, który nie będzie już leciał od poniedziałku do czwartku, jak miało to miejsce od początku tego sezonu! A wszystko przez to, iż zdecydowano się na kolejną zmianę, w efekcie której wyleciał jeden dzień z emisji! Czy to zatem będzie oznaczało mniej nowych odcinków "Na sygnale" w tygodniu? A może wręcz przeciwnie, w mniej dni będzie więcej odcinków? Już śpieszymy z odpowiedzią!

Kolejne zmiany w emisji "Na sygnale"!

Wszystkich widzów "Na sygnale" czekają kolejne zmiany w emisji ich ulubionego serialu na TVP2! I choć od nowego 13. sezonu mogli oglądać swoją ukochaną produkcję już nie tylko od poniedziałku do środy o godzinie 21.55, to jeszcze i w czwartek o tej samej porze!

Ale teraz nagle znów zdecydowano się to zmienić i wrócić do pierwotnej wersji, a więc emisji "Na sygnale" przez pierwsze trzy dni w tygodniu, bez dodatkowego czwartku! Czy to zatem oznacza, że w tygodniu będzie mniej odcinków! Otóż nie!

Pięć odcinków "Na sygnale" przez trzy dni w tygodniu!

Wszystkich fanów "Na sygnale" od razu uspokajamy, gdyż to, że z emisji wyleci jeden dzień z tygodnia, to wcale nie oznacza, że w tygodniu zobaczą o jeden odcinek mniej! A wręcz przeciwnie, gdyż nie dość, że ten odcinek zostanie, to jeszcze dojdzie do niego kolejny, przez co widzowie "Na sygnale" zobaczą już nie cztery premierowe odcinki, a pięć! Ale jak będą one emitowane?

Od poniedziałku 15.09.2025 roku widzowie będą mogli zobaczyć dwa premierowe odcinki swojego ulubionego serialu, we wtorek jeden odcinek i w środy także dwa odcinki, dokładnie tak samo jak miało to miejsce ostatnio. A więc "Na sygnale" wróci do swojej wcześniejszej emisji, jednak dodany zostanie do niego jeszcze jeden odcinek w poniedziałki o godzinie 21.55. A zatem rozkład będzie wyglądał teraz tak, jak oficjalnie ogłosiła produkcja na swoich mediach społecznościowych na Instagramie i Facebooku.

- Kochani, mamy ważny komunikat! Od teraz będziecie mogli oglądać 5 nowych odcinków Na Sygnale w tygodniu🧡🧡🧡🧡🧡 Od poniedziałku 15 września nowe odcinki będą emitowane w TVP2 w: - poniedziałek 21:55 – DWA ODCINKI - wtorek 21:55 – JEDEN ODCINEK - środa 21:55 – DWA ODCINKI Bądźcie z nami‼️ #NaSygnale #noweodcinki #planemisji #bądzcieznami - czytamy na kontach produkcji.

Zdania widzów co do zmian w emisji "Na sygnale" podzielone!

I tym samym "Na sygnale" dogoni w ilości emisji w tygodniu "Barwy szczęścia", których fani także mogą oglądać aż pięć premierowych odcinków w tygodniu, tyle, że codziennie po jednym! A w przypadku medycznej produkcji także będą mogli oglądać ją aż pięć razy w tygodniu, jednak przez mniejszą ilość dni, przez co zdania fanów co do tego są nieco podzielone!

- Jaka świetna wiadomość!!!! Zdecydowanie 4 odcinki tygodniowo to było za mało haha! Dziękujemy za wspaniałą zmianę!❤️🚑;

- Nie lepiej byłoby od poniedziałku do piątku;

- Dajcie 6😎 będzie ładnie parzyście. Choć 5 też jest super.😍;

- Niby fajnie ze więcej odcinków, ale godzina późna ale super bo więcej odcinków;

- Naprawdę nie możemy się tego doczekać🔥;

- Szkoda, że tak późno ...;

- Mieszacie strasznie😂 ale fajnie że będzie więcej oglądania👏;

- To lepiej by było jakby po 1 leciał codziennie o 21:55;

- Ja czekałem na to i się naczekałem nareszcie jej;

- Lubię ten serial ale trochę za późno. Wystarczy jeden odcinek dziennie;

- Niby fajnie, ale trochę późna pora. To już lepiej było 4 dni w tygodniu;

- Ludziom nigdy nie dogodzisz. Jak było za mało to żeby więcej odcinków, teraz że za późno. Bez przesady, te odcinki mają po ok 20 minut. Ja się cieszę.

