Na sygnale. Martynę i Piotrka znowu czekają problemy? Powrotu Karoliny nikt się nie spodziewał - ZDJĘCIA

Był dramat, łzy i złamane serce w serialu „Na sygnale”

Kiedy w „Na sygnale” rozgorzał romans między Karoliną a Piotrem w Leśnej Górze, ten płomienny żar na długo rozgrzał umysły widzów. Fani żyli zdradą Strzeleckiego i tym, co w jej konsekwencji działo się między nim a Martyną. W obliczu straty rodziny ratownik poszedł jednak po rozum do głowy, gdzie trochę go jeszcze zostało i postanowił, że resztę życia chce przeżyć z żoną. By nie dać się wodzić na pokuszenie, przeniósł się do innej bazy. Potem niespodzianka – Wojtasek zwolniła się z Leśnej Góry i zatrudniła tam, gdzie on. W końcu rozstali się także zawodowo, kiedy Piotr wrócił do dawnego miejsca pracy.

Karolina wróci do „Na sygnale” po wakacjach

Fanów „Na sygnale” czeka ekscytujący powrót Karoliny do leśnogórskiej bazy. Ciekawe, jak na to zareaguje Piotr. Czy Wojtasek już wywietrzała mu z głowy? A co na to Martyna? Która kobieta na jej miejscu cieszyłaby się z powrotu dawnej kochanki męża do tej samej pracy?! Widzowie raczej nie chcą, by Piotr i Karolina znowu się do siebie zbliżyli:

- Piotruś nie odwal znowu romansu🔥

- Team Martyna

- Oby nie kolejny romans bo aż mnie 🤮 …

Ale fotografia z planu coś chyba sugeruje – jest naszym zdjęciem czołówkowym.

Metamorfoza Klaudii Janas jako Karoliny w „Na sygnale” we wrześniu

Klaudia Janas postawiła na kompletną zmianę – radykalne cięcie. Nowa fryzura to inna, jakby doroślejsza Karolina. Czy ta metamorfoza zapowiada inną twarz bohaterki, inne podejście do pracy i Piotra? Przekonamy się już wkrótce!