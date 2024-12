Mikołaj Na sygnale. Porażający dramat Lisickiego! Napadnie na niego Święty Mikołaj i skończy na ulicy - ZDJĘCIA, WIDEO

Na sygnale, odcinek 643: Miłosz zabije Martynę i Basię?! Odkryje, że to one stoją za kalectwem jego brata - ZDJĘCIA

„Mikołaj na sygnale" - piątek, 06.12.2024 w VOD TVP oraz we wtorek, 24.12.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W świątecznym wydaniu "Mikołaj Na sygnale" Dobromir ostro podpadnie nie tylko Świętemu Mikołajowi, którego zdemaskuje go przed Patryczkiem (Franciszek Stupak), ale także i samemu Górze (Tomasz Piątkowski), gdyż Lisicki zniszczy jego synowi dzieciństwo. I choć Artur odpuści Lisickiemu, to Święty Mikołaj już nie! W świątecznym wydaniu "Mikołaj Na sygnale" przebieraniec zacznie śledzić ratownika i w ten sposób dowie się, że pracuje on w Leśnej Górze. Mężczyzna od razu uzna, że Dobromir musi być bogaty i wraz ze swoim kolegą Edziem postanowi na niego napaść, aby się na nim zemścić!

- I on mi teraz za to wszystko zapłaci! Z nawiązką zapłaci! - zapowie Mikołaj.

Brutalny napad na Lisieckiego w świątecznym wydaniu "Mikołaj Na sygnale"!

W świątecznym wydaniu "Mikołaj Na sygnale" Edzio i Mikołaj poczekają aż Dobromir skończy dyżur, a następnie za nim ruszą! Mężczyźni napadną na ratownika w podziemiu i obezwładnią go jednym ciosem w głowę. Wówczas nieprzytomny Lisicki upadnie, a mężczyźni zabiorą mu nie tylko pieniądze i dokumenty, ale także ubrania.

W świątecznym wydaniu "Mikołaj Na sygnale" złodzieje podrzucą ratownika na śmietnik, gdzie ubiorą go w stare łachy. A gdy Dobromir w końcu odzyska przytomność to będzie w szoku, gdyż los spłata mu figla i wystawi go na naprawdę poważną próbę, przez co samemu przyjdzie mu się zmierzyć z bezdomnością, o której wcześniej będzie rozmawiał z Romkiem (Izydor Łobacz)!

- Bo ciebie to nie mogłoby spotkać... - uzna Romek.

- Posłuchaj, nawet gdybym hipotetycznie zbankrutował i stracił dach nad głową, to i tak bardzo szybko bym z tego wybrnął... Dzięki wrodzonej przedsiębiorczości - powie z przekonaniem Dobromir, choć wcale nie będzie mieć racji!

Zaskakująca przemiana Dobromira w świątecznym wydaniu "Mikołaj Na sygnale"!

W świątecznym wydaniu "Mikołaj Na sygnale" Dobromir faktycznie wyląduje na ulicy! Tyle tylko, że nikt nie będzie w stanie mu pomóc, gdyż Lisicki nie będzie miał przy sobie dokumentów, a co gorsza, nie będzie pamiętał, jak się nazywa, przez co ludzie od razu go skreślą! Tak samo jak on wcześniej innych! A po drodze napotka jeszcze kilku oszustów, w tym m.in. bezdomnego Rysia (Marek Siudym), który tylko będzie udawał niewidomego inwalidę wojennego czy kolejnego przebierańca, który okradnie go z kosztowności, jakie otrzyma za pomoc innym bezdomnym, gdy ci zorientują się, że jest on ratownikiem.

Aż w końcu w świątecznym wydaniu "Mikołaj Na sygnale" znów natrafi na nieuczciwego Mikołaja, który będzie gonił Tadzika (Antoni Gogołka)! Dobromir uratuje życie chłopca, a przez ponowne stracie ze "świętym" w końcu odzyska pamięć i wróci do swojego dawnego życia. I w końcu zrozumie sens słów Romka o trudnym wyjściu z kryzysu bezdomności!

- Miałeś rację... Nie jest łatwo wyjść samemu z bezdomności... Czasem ludzie potrzebują pomocnej dłoni - przyzna mu po wszystkim rację Lisicki.