Koniec Na sygnale. Podziękowania zamiast zwiastuna nowego sezonu! Monika Mazur zdradziła, co z dalszymi odcinkami serialu - ZDJĘCIA

Na sygnale, odcinek 729: To ona zastąpi zmarłego Kubę! Nowa ratowniczka Róża to córka psychola Potockiego? - ZDJĘCIA

Co zobaczą widzowie po emisji ostatniego 732 odcinka "Na sygnale" przed wakacjami?

Po emisji ostatniego 732 odcinka "Na sygnale" przed wakacjami widzowie nie zobaczą tak jak zawsze zwiastuna kolejnego odcinka, który normalnie zobaczyliby po przerwie wakacyjnej, ani nawet zapowiedzi tego, co wydarzyłoby się w kolejnym 12 sezonie serialu!

I to w pierwszej chwili będzie mogło budzić lawinę pytań o przyszłość kultowej medycznej produkcji, której mocno dostanie się od fanów po uśmierceniu Kuby (Wojciech Zygmunt)!

Tym bardziej, że już po chwili po emisji ostatniego 732 odcinka "Na sygnale" przed przerwą wakacyjną ich oczom ukaże się jeszcze Martyna, która podziękuje widzom za kolejny wspólny sezon i złoży im wakacyjne życzenia! Ale spokojnie, gdyż zabierze głos także w najbardziej nurtującej sprawie. A mianowicie, co z dalszymi odcinkami i kolejnym 12 sezonem serialu!

Co z kolejnym 12 sezonem "Na sygnale" i czy będą nowe odcinki po przerwie wakacyjnej?

I tu widzowie mogą być spokojni, gdyż Strzelecka potwierdziła, że kolejny 12 sezon "Na sygnale" oczywiście powstanie, a nowe odcinki fani zobaczą już we wrześniu po wakacjach!

- Szanowni Państwo, dziękujemy za kolejny wspólny sezon. Życzymy wam wspaniałych i bezpiecznych wakacji. A z nowymi odcinkami wracamy do was już we wrześniu. My już nie możemy się doczekać. Do zobaczenia - zapowie Monika Mazur.

Szczególnie, że aktorzy już intensywnie pracują na planie "Na sygnale", gdzie kręcą już dla fanów kolejne odcinki kultowej medycznej produkcji. Także o definitywnym końcu emisji nie będzie mogło być mowy!

Kiedy pojawi się zwiastun 12 sezonu "Na sygnale" po wakacjach?

Jednak na zwiastun nowego 12 sezonu "Na sygnale" fani jeszcze będą musieli zaczekać, gdyż póki co produkcja nie chciała zdradzać, co będzie czekać ich ulubionych bohaterów w nowym sezonie po wakacjach! Ani nawet co wydarzy się w kolejnym 733 odcinku po przerwie wakacyjnej!

Ale najważniejsze i tak będzie to, że kolejny 12 sezon "Na sygnale" po wakacjach i tak powstanie i tak samo jak inne seriale stacji TVP2 - "M jak miłość", "Barwy szczęścia" czy siostrzane "Na dobre i na złe" wróci do ramówki już jesienią we wrześniu 2025 roku!

I na ich tle wcale nie będzie się wyróżniać brakiem zapowiedzi tego, co wydarzy się w nowym sezonie po przerwie wakacyjnej, gdyż w przypadku "Na dobre i na złe" będzie dokładnie tak samo! Ale w końcu i one się pojawią, skoro będą następne sezony!