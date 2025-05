Koniec Na sygnale. Nowa dziewczyna Dobromira ujawni swoje zamiary w ostatnim 732 odcinku. To dlatego Iga będzie z Lisickim - ZDJĘCIA

Na sygnale, odcinek 728: Okrutna zemsta Strzeleckich na Romku! Piotrek wbije mu szpilę, a Martyna go jeszcze dobije - ZDJĘCIA

"Na sygnale" ostatni odcinek 732 finał sezonu "Nie ma tego złego" - środa, 28.05.2025, o godz. 22.25 w TVP2

Uczucie, którym Dobromir obdarzy Igę będzie rozkwitało aż do finału sezonu "Na sygnale" w 732 odcinku. Ale czy tym razem lekarz będzie miał szczęście i uda mu się znaleźć prawdziwą miłość? Co do tego wątpliwości będą mieli wszyscy przyjaciele Dobka z bazy ratowników w Leśnej Górze. Oczywiście zauważą, że serce Dobromira teraz bije mocniej dla Igi, lecz ona nie za bardzo będzie nim zainteresowana.

Basia i Góra w ostatnim 732 odcinku "Na sygnale" przejrzą zamiary Igi wobec Dobromira

W ostatnim 732 odcinku "Na sygnale" zamiary Igi wobec Dobromira będą rzucały się już na pierwszy rzut oka. Basia Wszołek (Anna Wysocka) i Artur Góra (Tomasz Piątkowski) od razu zorientują się, że Dobek jest pod silnym wpływem Igi. Temperamentna kierowniczka stadniny owinie sobie lekarza wokół palca. I wcale nie będzie się z tym kryła.

Kiedy na koniec sezonu "Na sygnale" w 732 odcinku Dobromir przedstawi Basi i Arturowi nową dziewczynę, przyjaciele będą robili dobrą minę do złej gry. Lisicki nie będzie miał pojęcia, że Iga nie zrobiła na nich najlepszego wrażenia. Powód?

Iga w finale sezonu "Na sygnale" wyjawi dlaczego Dobromir tak jej się podoba! Nie chodzi o miłość

Podczas pierwszej oficjalnej randki z Dobkiem Iga w finałowym odcinku "Na sygnale" nie będzie miała żadnych oporów, by oznajmić jego znajomym, że w Dobku najbardziej podoba jej się jego uległość i to, że może nim sterować, jak tylko chce. Z tej miłości Dobromira do Igi nie wyniknie nic dobrego.

Ciąg dalszy nastąpi jednak dopiero w następnych odcinkach "Na sygnale" po przerwie wakacyjnej, które będą emitowane od września 2025 r. w TVP2.