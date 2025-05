Koniec Na sygnale. Alek wyląduje na policji w ostatnim 732 odcinku! Wpakuje się w spółkę z przestępcami - ZDJĘCIA

"Na sygnale" ostatni odcinek 732 finał sezonu - środa, 28.05.2025, o godz. 22.25 w TVP2

W ostatnim 732 odcinku "Na sygnale" przed wakacjami Alkowi nie uda się samemu uwolnić ze spółki z przestępcami! Zdradzamy, że ratownik zdecyduje się otworzyć z Lechem i Sławkiem szkołę jogi, aby przy okazji zdobyć dzięki temu pieniądze na wynajęcie własnego mieszkania, ale wówczas jeszcze nie będzie świadomy, że ma do czynienia z gangsterami!

A gdy prawda w końcu wyjdzie na jaw i Klis zdobędzie na to dowody, to postanowi natychmiast wycofać się z ich współpracy, ale jego wspólnicy kategorycznie się na to nie zgodzą, przez co ukochany Britney (Paulina Zwierz) znajdzie się w kropce! Tym bardziej, że odczuje na plecach grożące mu niebezpieczeństwo i wówczas postanowi już nie działać sam! W 730 odcinku "Na sygnale" Alek poprosi o wsparcie przyjaciela Julki, ale raczej obejdzie się smakiem, gdyż Rodzyn (Dawid Pokusa), za plecami Kowalczyk, mu nie pomoże!

Załamany Alek zgłosi się na policję w ostatnim 732 odcinku "Na sygnale" przed wakacjami!

I w tej sytuacji w 731 odcinku "Na sygnale" zdesperowany Alek w końcu postanowi się zwierzyć i Britney, która nie zostawi go w potrzebie! Julka poradzi ukochanemu, aby zgłosił się na policję, ale początkowo Klis nie będzie co do tego przekonany. Jednak finalnie zmieni zdanie!

I w ostatnim 732 odcinku "Na sygnale" przed przerwą wakacyjną zjawi się na komisariacie, gdzie spotka się z inspektor Krzaklewską. Alek poprosi Urszulę o pomoc w swojej sprawie, ale czy policjantka jeszcze zdoła mu w jakikolwiek sposób pomóc?

Czy inspektor Krzaklewska zdoła uratować Klisa w ostatnim 732 odcinku "Na sygnale" przed przerwą wakacyjną?

Jaka przyszłość czeka Alka w nowym sezonie "Na sygnale" po wakacjach? Czy inspektor Krzaklewska zdoła go uratować? A może będzie na to już za późno, a co gorsze i Klisowi przyjdzie zapłacić za swoją spółkę z przestępcami? Czy Lecha i Sławka dopadnie sprawiedliwość? Odpowiedzi na te pytania poznamy najpewniej dopiero za 3 miesiące, gdy wystartuje nowy 13 sezon "Na sygnale" po przerwie wakacyjnej!