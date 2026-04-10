Na sygnale, odcinek 884. Pacjent w paczce kurierskiej i więzienne spotkanie

"Na sygnale", odcinek 884. Streszczenie szczegółowe nowych wydarzeń w Leśnej Górze

Emitowany na antenie TVP2 format "Na sygnale" ukazuje pełną napięcia pracę ekipy pogotowia ratunkowego, walczącej o ludzkie zdrowie i życie. Ta telewizyjna seria nieprzerwanie przyciąga przed ekrany rzesze wiernych widzów, angażując ich w zawiłe losy głównych bohaterów. Zbliża się premiera kolejnej odsłony w ramach trzynastego sezonu. Poniżej zamieszczamy dokładne streszczenie wydarzeń z 884. odcinka, którego emisję zaplanowano na czwarty tydzień kwietnia.

W 884. odcinku "Na sygnale" załoga kierowana przez Wiktora wezwana zostanie do osoby skrajnie odwodnionej przez noszenie stroju maskotki. Medycy pomogą też diabetykowi, którego uczestnicy wieczoru kawalerskiego spakowali i wysłali kurierem do miejsca docelowego. Z kolei Basia i Martyna zajmą się nietrzeźwym mężczyzną z poważnym urazem głowy. Po dyżurze obie panie udadzą się do zakładu karnego, by spotkać się tam z Miłoszem. Równolegle funkcjonariuszka Ula wpadnie na trop Gabriela Nowaka, podejrzewając go o celową dewastację pojazdów medycznych. Do siedziby stacji w Leśnej Górze dotrze również zagadkowa przesyłka, która niespodziewanie wyląduje prosto w dłoniach doktora Góry.

PRZECZYTAJ TEŻ: Na Wspólnej, odcinki 4197-4200: Groźby u Szulców! Rozpad małżeństwa Elizy i Jarka

Polskie seriale Netflixa - rozpoznaj po zdjęciu

"Na sygnale" odcinek 884. Kiedy i gdzie obejrzeć premierę w TVP?

Zgodnie z oficjalnym harmonogramem stacji, premiera 884. epizodu serialu odbędzie się w poniedziałek, 20 kwietnia 2026 roku. Najnowszy odcinek "Na sygnale" zostanie wyemitowany dokładnie o godzinie 21:55 na kanale TVP2.

Obsada 884. odcinka "Na sygnale" i twórcy scenariusza

Za historię opowiedzianą w 884. epizodzie odpowiada scenarzysta Łukasz Jakubowski. Na ekranie pojawią się znani i lubiani aktorzy, w tym między innymi: Wojciech Kuliński, Monika Mazur oraz Anna Wysocka-Jaworska. Widzowie zobaczą również Małgorzatę Tuszyńską, Tomasza Piątkowskiego i Adriannę Jagiełło.

PRZECZYTAJ TEŻ: M jak miłość, odcinek 1926: Janek ściągnie Bognę na ślub! Tak połączy ją z Mateuszem - ZDJĘCIA

"Na sygnale" sezon 13. Zmodyfikowane dni i godziny emisji w telewizji

Trzynasta seria, która zadebiutowała w jesiennej ramówce w 2025 roku, przyniosła spore zmiany w paśmie nadawania. Początkowo format gościł na antenie od poniedziałku do czwartku. Władze Telewizji Polskiej zmodyfikowały jednak tę decyzję po zaledwie czternastu dniach, rezygnując z jednego dnia, ale dokładając dodatkowy epizod w ciągu tygodnia. Obecnie widzowie otrzymują aż pięć premierowych odsłon "Na sygnale".

Aktualna telewizyjna rozpiska prezentuje się następująco: w poniedziałki nadawane są dwa odcinki (o 21:55 oraz 22:20). We wtorki stacja proponuje fanom jeden odcinek punktualnie o 21:55. Z kolei w środy ponownie emitowane są dwie części (o 21:55 i 22:20).