Szokująca metamorfoza w Na dobre i na złe! Kinga Lipska wróci w zupełnie nowym wydaniu - ZDJĘCIA

Niezwykła metamorfoza Kingi w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po wakacjach!

W nowym sezonie "Na dobre i na złe" po wakacjach Kinga przejdzie kolejną przemianę. Ale na szczęście, tak samo jak wcześniej nie w osobie, wcielającej w nią aktorki, bo Magdalena Kumorek nigdzie się nie wybiera! Aktorka wciąż będzie wcielać się w rolę Lipskiej. Tyle tylko, e w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej znów powróci z inną twarzą!

Przypomnijmy, że już w obecnym sezonie Kinga mocno zaskoczyła, gdy na jej głowie pojawiły się dredy, które przykryły jej ciemne blond włosy do ramion. Od tergo czasu Lipska zaczęła chodzić w kucykach lub kokach, a w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po wakacjach zaskoczy kolejną nową fryzurą, która już nie będzie mieć nic wspólnego z tą poprzednią!

Tak zmieni się Lipska w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej!

W nowym sezonie "Na dobre i na złe" po wakacjach Kinga pojawi się już w zdecydowanie ciemniejszych i krótszych włosach, a po dredach nie będzie już śladu! Lipska znów zszokuje wszystkich swoją nową fryzurą, a tym samym kolejną przemianą, do jakiej dojdzie na jej głowie.

Czy utrzyma się w takiej formie na dłużej w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej? A może w trakcie trwania sezonu znów zaskoczy swoim kolejnym obliczem? A może pozostanie już w takich włosach? O tym dowiemy się już w nowych odcinkach!

To u Kingi pozostanie niezmienne w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po wakacjach!

Jednak już wiemy, że w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po wakacjach odmieniona Kinga pozostanie w Leśnej Górze, gdzie nie będzie narzekać na brak zajęć. Jak pokazał Sławomir Wierzbicki na swojej rolce na Instagramie Lipska niezmiennie będzie dbać o relacje lekarzy z pacjentami i poprowadzi nawet specjalne spotkania.

Ale równocześnie w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej będzie obecna i przy pacjentach. A zatem zmieni się ponownie wyłącznie jej wizerunek, bo reszta będzie funkcjonować tak, jak do tej pory!

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