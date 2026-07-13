Na dobre i na złe. Wiki uczestniczką szokującego wypadku? Będzie czuwać przy łóżku komisarza

Będzie wypadek w nowych odcinkach "Na dobre i na złe"?

Na oficjalnym profilu "Na dobre i na złe" w mediach społecznościowych pojawiły się kolejne fotografie z planu jesiennych odcinków. Tym razem uwagę zwracają wspólne sceny Katarzyny Dąbrowskiej i Mateusza Lisieckiego, który dołączył do obsady jako komisarz Radek Biegun. Na jednym ze zdjęć policjant leży w szpitalnym łóżku, a na innym zdjęciu mężczyzna ma na głowie charakterystyczną siateczkę z opatrunkiem.

Na razie produkcja nie ujawnia, co doprowadzi komisarza do szpitala. Sam opatrunek wyraźnie sugeruje jednak, że bohater ulegnie wypadkowi albo zostanie ranny podczas jednej z akcji. Nie można wykluczyć, że stanie się to w trakcie śledztwa dotyczącego porwania małej Niny, córki Blanki (Pola Gonciarz) i Mario (Marcin Korcz), którym policjant będzie się zajmował po wakacjach.

Powrót Wiktorii od razu połączy ją z nowym bohaterem

Zdjęcia z planu wskazują, że Wiktoria Consalida szybko stanie się częścią jednego z najważniejszych wątków nowego sezonu. To już kolejne materiały udostępnione przez aktorów i produkcję, na których Katarzyna Dąbrowska pracuje przy kolejnych scenach. Wszystko wskazuje na to, że jej powrót nie zakończy się na krótkim epizodzie, ale będzie regularnie pojawiał się w jesiennych odcinkach serialu.

Nie jest też przypadkiem, że Consalida coraz częściej pokazywana jest w towarzystwie nowych bohaterów. Wcześniej pojawiły się zdjęcia z Blanką i małą Niną, teraz jej droga przecina się z komisarzem Radkiem Biegunem. Można więc przypuszczać, że Wiktoria będzie odgrywała ważną rolę nie tylko na szpitalnym oddziale, ale również w wydarzeniach związanych z dramatem rodziny Milewskich.

Kim jest komisarz Radek Biegun?

Komisarz Radek Biegun, grany przez Mateusza Lisieckiego dołączy do obsady "Na dobre i na złe" wraz z początkiem nowego sezonu. Policjant pojawi się w związku z dramatycznym śledztwem dotyczącym porwania małej Niny. To właśnie on, razem ze swoją partnerką, będzie próbował ustalić, kto stoi za zaginięciem dziewczynki. Wiadomo już jednak, że na rozwiązaniu tej sprawy jego rola się nie skończy. Twórcy zapowiadają, że policjanci zostaną w Leśnej Górze na dłużej, a ich losy mocno splotą się z historiami głównych bohaterów. Zdjęcia z planu sugerują natomiast, że sam Radek nie uniknie niebezpieczeństwa i z niewyjaśnionych jeszcze powodów trafi do szpitala jako pacjent.