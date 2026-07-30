Na dobre i na złe. Trudna operacja Molendy w nowym sezonie. Będzie dramat podczas zabiegu? 

Molenda znów przy stole operacyjnym w "Na dobre i na złe"

W kolejnym sezonie „Na dobre i na złe” Marcin Molenda nadal będzie jednym z najważniejszych lekarzy w Leśnej Górze. Filip Bobek uchylił ostatnio rąbka tajemnicy z planu serialu i pokazał miejsce, które doskonale znają wszyscy fani produkcji, czyli salę operacyjną. Aktor zamieścił zdjęcie ze szpitalnej scenografii, na którym pozuje przy stole operacyjnym. Do fotografii dodał wymowne pytanie skierowane do obserwatorów, sugerując, że widzowie mogą spróbować odgadnąć, jaki zabieg właśnie jest przygotowywany. To może oznaczać, że w nowych odcinkach Molenda ponownie będzie musiał zmierzyć się z wymagającym przypadkiem medycznym.

Marcin Molenda nie uniknie trudnych decyzji w Leśnej Górze

Nowe zdjęcia z planu sugerują, że po wakacyjnej przerwie scenarzyści ponownie postawią przed Molendą wymagające wyzwania. Czy będzie to skomplikowana operacja, podczas której liczyć się będzie każda sekunda? Molenda nie będzie jedynym lekarzem, którego czekają ważne wydarzenia. W nowym sezonie do szpitala dołączą także nowe postacie, między innymi policjanci Radek Biegun (Mateusz Lisiecki) i jego partnerka grana przez Magdalenę Wróbel, których historia będzie związana z dramatem Blanki (Pola Gonciarz) i Mario (Marcin Korcz). W Leśnej Górze pojawi się także nowy laryngolog Piotr Dzielny (Piotr Cejnóg), a Maks Beger (Tomasz Ciachorowski) będzie próbował wzmocnić zespół i przekonać do pracy młodą chirurg Barbarę Rybicką. Wszystko wskazuje więc na to, że lekarzy czeka jesienią wiele trudnych przypadków i nowych wyzwań. Czy operacja, przy której pojawi się Molenda, zakończy się sukcesem? Odpowiedź poznamy w nowych odcinkach „Na dobre i na złe”.