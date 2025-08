Na dobre i na złe. Tretter odejdzie z Leśnej Góry? 80-letni pediatra popełni duży błąd w sprawie Ninki - ZDJĘCIA

W nowym sezonie „Na dobre i na złe" Blanka (Pola Gonciarz) – młoda mama – przeżyje chwile pełne wielkiego niepokoju. Jej córka Nina (Michalina Grot) będzie się czuła na tyle źle, że Milewska zawiezie ją prosto do szpitala. Będzie chciała, by zbadał ją Tretter (Piotr Garlicki) – największy autorytet w zakresie pediatrii w Leśnej Górze. Doktor zauważy u dziecka poważny defekt. Tyle że… nie będzie to prawda.