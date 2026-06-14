Na dobre i na złe. Po adopcji Mani przyjdzie czas na kolejne dziecko? Nowy sezon przyniesie dużą niespodziankę - ZDJĘCIA

Agata nie zapomni o biologicznym bracie Mani w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po wakacjach!

W nowym sezonie "Na dobre i na złe" po wakacjach Agata i Rafał nie poprzestaną wyłącznie na adopcji Mani? Bardzo możliwe, bo przecież już w obecnym sezonie Woźnicka zainteresowała się wątkiem brata dziewczynki, który przebywał w innym ośrodku niż jego siostra. Wszystko przez to, że Lucek będzie miał autyzm, przez co będzie wymagał specjalistycznej opieki.

Ale to wcale nie zniechęciło Agaty, która już wtedy chciała poznać chłopca. Tyle tylko, że nie chciała się na to zgodzić kuratorka (Elżbieta Firek) jego siostry, aby nie budzić w rodzeństwu niepotrzebnych nadziei. Jednak w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej Woźnickiej w końcu i tak uda się dotrzeć do Lucka!

Woźnicka dotrze do Lucka w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej!

W nowym sezonie "Na dobre i na złe" po wakacjach Agata zjawi się w specjalistycznym ośrodku, w którym będzie przebywał Lucek. Jak wynika z rolki Sławomira Wierzbickiego z planu serialu Woźnicka dotrze do dyrektorki placówki, a nawet zdoła zobaczyć się z chłopcem. Ale na jednej wizycie się nie skończy, bo lekarka prędko wróci tam ze stęsknioną za bratem Manią!

Aż w końcu w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej dołączy do nich i Rafał. Czy zatem świeżo upieczeni małżonkowie zdecydują się na adopcję i Lucka? Szczególnie, że właśnie takiego rozwiązania z pewnością chciałaby i Mania, która dopiero co dołączyła do nich i synów Konicy - Jaś (Mateusz Bożek) i Adaś (Artur Sokólski), którzy także zaczęli traktować ją jak siostrę. I stąd dziewczynka zechce, aby dołączył do nich i ten jej biologiczny!

Agata i Rafał ponownie zostaną rodzicami w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po wakacjach?

Czy zatem w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po wakacjach marzenie Mani stanie się faktem i Agata i Rafał adoptują i jej brata? Czy rodzina małżonków znów się powiększy o kolejne dziecko? Jak na taki pomysł zareagują synowie Konicy? Czy przyjmą Lucka z takimi samymi otwartymi ramionami co jego siostrę? Odpowiedzi na te pytania poznamy już w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej!

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Na dobre i na złe. Tajemniczy ślub w nowym sezonie. Nikt nie spodziewa się, kto zostanie parą młodą Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.