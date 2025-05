Na dobre i na złe

Na dobre i na złe, ostatni odcinek 959: Mundek bohaterem w finale sezonu! Jego interwencja uratuje życie pacjentce - ZDJĘCIA

W ostatnim 959 odcinku "Na dobre i na złe" Mundek (Grzegorz Małecki) stanie się prawdziwym bohaterem, gdy jego odważna interwencja uratuje życie pacjentce! Szpital w Leśnej Górze pogrąży się w totalnym chaosie przez awarię systemu, a Mundek zaryzykuje wszystko, żeby uratować ludzkie życie. Jego bohaterska akcja przejdzie do historii, a widzowie będą wstrzymywać oddech aż do ostatniej minuty. W ostatnim 959 odcinku "Na dobre i na złe" przed wakacjami nie zabraknie ani emocji, ani zwrotów akcji - to będzie finał sezonu, o którym długo się nie zapomni!