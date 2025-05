Na dobre i na złe

Na dobre i na złe, ostatni odcinek 959: Falkowicz i Kinga coraz bliżej! W finale to on okaże się jej opoką - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

Koniec sezonu "Na dobre i na złe" przyniesie zwrot w relacjach Andrzeja Falkowicza (Michał Żebrowski) i Kingi (Magdalena Kumorek). Dotychczas profesor traktował dyrektorkę do spraw personelu wrogo, nie raz doszło między nimi do starcia. Ale to się zmieni w ostatnim 959 odcinku "Na dobre i na złe", gdy w szpitalu w Leśnej Górze zapanuje panikę wskutek awarii prądu i systemu bezpieczeństwa. W najgorszej chwili Kinga zwróci się do Falko z prośbą o pomoc i to właśnie jemu powierzy swoje dziecko. Zobacz ZDJĘCIA i ZWIASTUN, sprawdź, jak się skończy "Na dobre i na złe".