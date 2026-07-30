Na dobre i na złe. Ostatni dzień zdjęciowy w Leśnej Górze. Aktorzy pożegnali się z fanami – ZDJĘCIA

Ostatni dzień zdjęciowy na planie "Na dobre i na złe"

Ostatni dzień przed planowaną przerwą przyniósł sporo radości i wyjątkowych kadrów prosto z kulis. W relacji na oficjalnym profilu serialu na Instagramie pojawiło się kilka krótkich nagrań oraz zdjęć pokazujących, jak wyglądała praca w ostatnich godzinach na planie. Na jednym z ujęć widać roześmianych aktorów i aktorki zebranych przy szpitalnym łóżku - Jakub Łopatka, Tomasz Ciachorowski, Maryla Morydz, Aleksandra Grabowska i Maciek Dmowski - można także zobaczyć wiele ujęć ukazujących pracę ekipy zdjęciowej. Nie zabrakło też ujęcia samego budynku szpitala w Leśnej Górze wykąpanego w lipcowym słońcu, przed którym zaparkował charakterystyczny, jaskrawożółty Mustang.

Podsumowano ten moment krótkim wpisem na Instagramie:

Szpital w Leśnej Górze oficjalnie przechodzi w tryb wakacyjny. Zaczynamy przerwę planową, do zobaczenia po wakacjach

Zwroty akcji i nowe postacie w Leśnej Górze

Prace nad kolejnymi odcinkami trwały nieprzerwanie od końca maja (poprzedni sezon zakończył się emisją 27 maja 2026 roku). Co czeka bohaterów w nadchodzącej serii? Twórcy szykują mnóstwo emocjonujących zwrotów akcji i niespodzianek.

Jednym z najważniejszych wątków będzie relacja Blanki i Mario. Dramatyczna sytuacja związana z chorobą Niny (Rita Sobocińska) zmusi ich do ponownego zbliżenia i zjednoczenia sił. Ich związek po raz kolejny przejdzie ogromną próbę zaufania w obliczu niezwykle trudnych przeżyć.

W szpitalu nie zabraknie też nowych twarzy i zamieszania - do personelu Leśnej Góry dołączy laryngolog, Piotr Dzielny. Na horyzoncie pojawi się również dwójka policjantów, których prywatne i zawodowe perypetie mocno namieszają w życiu lekarzy i pielęgniarek.

Kiedy nowy sezon wraca na antenę TVP2?

Najważniejsze pytanie, które zadają sobie fani, brzmi: kiedy zobaczymy pierwsze premierowe odcinki po wakacjach? Choć Telewizja Polska nie ogłosiła jeszcze oficjalnie pełnego harmonogramu jesiennej ramówki, wszystko wskazuje na to, że serial powróci do emisji z początkiem września. Najbardziej prawdopodobną datą startu nowej serii jest środa, 2 września. Warto więc czekać, bo nadchodzące odcinki zapowiadają się wyjątkowo emocjonująco

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