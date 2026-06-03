Na dobre i na złe. Oliwia i Tomasz będą razem w nowym sezonie? Znajdą już nawet mieszkanie

Tomasz usłyszy szczere wyznanie Oliwii w pierwszym 996 odcinku "Na dobre i na złe" po wakacjach!

W pierwszym 996 odcinku "Na dobre i na złe" po wakacjach Tomasz znów zacznie podsłucha rozmowę Oliwii. Ale tym razem już nie z matką, a z jednym z pacjentów, któremu jak podaje swiatseriali.interia.pl stażystka postanowi wyżalić się na swój los. Tym bardziej, że już naprawdę nie będzie dawać sobie rady.

I nic dziwnego, bo dziewczyna od lat będzie żyła pod ogromną presją, łącząc pracę ze studiami, aby tylko zapewnić byt swoim najbliższym. Stażystka przyzna pacjentowi, że już od dłuższego czasu pracuje ponad siły, aby tylko spłacić długi swojej matki i utrzymać swoje młodsze rodzeństwo. I przez to nie stać jej nawet było na własne mieszkanie, które od zawsze było jej marzeniem. Ale w pierwszym 996 odcinku "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej tylko do czasu!

Jacyno znów pomoże Oliwii mieszkanie w pierwszym 996 odcinku "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej!

Wszystko przez to, że jej wyznanie w pierwszym 996 odcinku "Na dobre i na złe" po wakacjach znów zrobi ogromne wrażenie na Tomaszu! Do tego stopnia, że Jacyno kolejny raz zdecyduje jej się pomóc. Jednak tym razem posunie się już nieco dalej niż tylko pożyczka, bo znajdzie dla Oliwii jej wymarzone mieszkanie i to po kosztach!

W pierwszym 996 odcinku "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej Tomasz wyjaśni Oliwii, że kawalerka, o której będzie mowa w rzeczywistości będzie należeć do Borysa (Jakub Wieczorek). A że Jakubek będzie mu winien przysługę, to trafi mu się ona od ręki i po okazyjnej cenie, bo Jacyno postanowi odebrać w końcu swój dowód wdzięczności od starszego kolegi i oddać go właśnie jej.

Oliwia i Tomasz zostaną parą w pierwszym 996 odcinku "Na dobre i na złe" po wakacjach?

W pierwszym 996 odcinku "Na dobre i na złe" po wakacjach Oliwia będzie ogromnie zaskoczona, ale i poruszona zachowaniem Tomasza, który już kolejny raz wyciągnie do niej pomocną dłoń. Szczególnie, że na tym Jacyno nie poprzestanie i zaoferuje jej także swoje wsparcie przy remoncie i malowaniu, aby dziewczyna nie musiała ponosić dodatkowych kosztów.

Wdzięczna Oliwia od razu w pierwszym 996 odcinku "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej rzuci się Tomaszowi na szyję i pocałuje go w policzek. Czy zrozumie, że za troską Jacyno kryje się coś więcej? Czy Oliwa i Tomasz zostaną kolejną parą lekarzy w Leśnej Górze? Czy zamieszkają wspólnie w mieszkaniu, które załatwi Jacyno? Przekonamy się już w nowych odcinkach!

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