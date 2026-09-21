Na dobre i na złe, odcinek 998: Mario odda życie za Ninę! Tak udowodni Blance miłość do nich - ZDJĘCIA

Blanka obwini Mario o porwanie Niny! W 998 odcinku "Na dobre i na złe" policja sprawdzi jego przeszłość

W 998 odcinku "Na dobre i na złe" kolejne godziny bez Niny będą dla Blanki prawdziwą torturą. Policja nadal nie będzie wiedziała, kto zabrał dziecko z parku, a każdy kolejny trop będzie prowadził donikąd. Śledczy spróbują przesłuchać starszą kobietę, której Milewska pomagała tuż przed zaginięciem córki, ale stan seniorki zacznie się pogarszać. Jednocześnie policjanci będą coraz dokładniej przyglądali się Mario i jego kryminalnej przeszłości. Jedna z wersji śledztwa zakładać będzie bowiem, że porwanie Niny może być zemstą dawnych gangsterów na Milewskim...

Dla Blanki taka możliwość będzie szczególnie bolesna. Od dawna wiedziała przecież, jak niebezpieczne życie prowadził Mario i ilu ludzi mogło chcieć się na nim zemścić. Teraz, gdy w 998 odcinku "Na dobre i na złe" zniknie ich niewinna córeczka, wszystkie wcześniejsze obawy wrócą ze zdwojoną siłą. Milewska będzie wykończona brakiem snu, płaczem i strachem, dlatego zacznie reagować przede wszystkim emocjami. Nawet sam Mario znajdzie się w kręgu jej podejrzeń.

Mario zapłacze przed Blanką! W 998 odcinku "Na dobre i na złe" wyzna, że odda za nie życie

W 998 odcinku "Na dobre i na złe" Mario nie wytrzyma, gdy Blanka zacznie sugerować, że w jakikolwiek sposób może odpowiadać za dramat ich córki. Milewski będzie rozumiał jej złość i strach, ale nie pogodzi się z podejrzeniem, że mógłby świadomie zrobić coś przeciwko własnej rodzinie. W szpitalu spróbuje zatrzymać żonę i wreszcie powie jej wszystko, co będzie czuł.

- Zostaw mnie! - Nie po takich oskarżeniach. - Czego innego się spodziewałeś? - Jeżeli ktokolwiek czegokolwiek ode mnie zażąda, to zrobię wszystko i oddam wszystko. Jeśli trzeba będzie, życie też. - A jeżeli, nie wiem... to jest z jakiejś zemsty? - To ktoś, kto to zrobił, będzie chciał, żebym wiedział, że to on. Muszę pogadać z tym policjantem, ale błagam cię, nie oskarżaj mnie o takie rzeczy. Nic przeciwko tobie.

W 998 odcinku "Na dobre i na złe" właśnie te słowa najlepiej pokażą, jak bardzo Mario będzie kochał Blankę i Ninę. Nie zacznie tłumaczyć się tym, że sam jest niewinny i nie ma nic wspólnego z porwaniem. Najważniejsze będzie dla niego odzyskanie córki. Jeśli ktoś będzie chciał pieniędzy, odda pieniądze. Jeśli będzie trzeba spełnić inne żądanie, zrobi to bez wahania. A jeśli ceną za bezpieczeństwo Niny okaże się jego własne życie, Milewski również będzie gotowy je poświęcić.

Mario ruszy tropem mafii! W 998 odcinku "Na dobre i na złe" spotka się z Sergiem

W 998 odcinku "Na dobre i na złe" Mario nie skończy na samych deklaracjach. Skoro policja zacznie podejrzewać zemstę dawnych gangsterów, Milewski sam będzie chciał sprawdzić ten trop. Dojdzie do wniosku, że jeśli ktoś z jego przeszłości zabrał Ninę, najbardziej prawdopodobnym powodem będzie właśnie chęć odwetu. Dlatego razem z Blanką odwiedzi w więzieniu Sergia - mafioza, którego wcześniej sam pomógł wsadzić za kratki.