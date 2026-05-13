Na dobre i na złe, odcinek 993: Blanka wpadnie w oku Kamilowi. Kochanek Glorii będzie grał na dwa fronty - ZWIASTUN

"Na dobre i na złe" odcinek 993 - środa, 13.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Jeden romans Kamilowi Zawadzie nie wystarczy i w 993 odcinku "Na dobre i na złe" zacznie podrywać Blankę! Nie zważając na to, że to najlepsza przyjaciółka Glorii, z którą sypia od kilku tygodni. Co prawda od początku było jasno, że Gloria i Zawada zostali kochankami, bo świetnie się razem czują. W ich przypadku nie ma mowy o żadnym poważnym związku. Jednak zachowanie Kamila wobec Blanki będzie co najmniej nie na miejscu.

Zawada podpadnie Blance w 993 odcinku "Na dobre i na złe"

A zacznie się od tego, że w 993 odcinku "Na dobre i na złe" Blanka mimo wolnego i tak przyjedzie do szpitala, by zająć się ciężarną pacjentką Justyną (Oliwia Drożdżyk) z kardiomiopatią, u której zacznie się wyjątkowo trudny poród. Oprócz Blanki przy pacjentce będzie też Homolka (Matej Matejka) oraz Oliwia, ale o konsultację zostanie poproszony właśnie Zawada. Ordynator kardiologii podpadnie jednak Blance, kiedy zajmie miejsce Oliwii.

Właśnie wtedy Blanka powie o kilka mocnych słów za dużo pod adresem Kamila. Dopiero po porodzie Justyny zrozumie, że popełniła błąd i trochę ją poniosło.

- Byłam dzisiaj troszeczkę zdenerwowana...

- Ok, przeprosiny przyjęte. Wiesz, jak się złościsz i chcesz być taka stanowcza, to na czole robi ci się taka zmarszczka... Fajna... - zauważy Zawada, który zacznie Blankę podrywać.

To ona zauważy, że Blanka wpadła Kamilowi w oko w 993 odcinku "Na dobre i na złe"

Zainteresowania przyjaciółką Glorii nie ukryje także przed Oliwią, którą w 993 odcinku "Na dobre i na złe" zacznie wypytywać o Blankę. Ona jednak od razu sprowadzi Kamila na ziemię, że nie ma szans u zamężnej lekarki. Bo zgodnie z prawem Milewska nadal jest żoną Mario (Marcin Korcz).

- Powiedz mi, doktor Blanka urodziła szczęśliwie?

- Co? Tak, muszę iść. Wpadła ci w oko? Nic z tego stary...

Na dobre i na złe. Blanka wpadnie w oku Kamilowi! Kochanek Glorii będzie grał na dwa fronty