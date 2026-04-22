Na dobre i na złe, odcinek 991: Iga nie wróci do zdrowia, ale stanie przed sądem! Proces Klemi z szokującym wyrokiem - ZDJĘCIA

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2026-04-22 22:06

W 991 odcinku "Na dobre i na złe" Iga (Anna Szymańczyk) wciąż nie wyzdrowieje w pełni po operacji usunięcia tętniaka mózgu. To jej nie powstrzyma przed walką o przyszłość przyjaciółki. Lekarka z Leśnej Góry zrobi wszystko, by Klemi (Weronika Walasiewicz) nie trafiła znów do więzienia. Ruszy bowiem proces Klemi, oskarżonej o to, że podała narkotyki Kaczorowskiej. Choć prawdziwym winnym będzie jej facet, Igor (Jan Litvinovitch). Czy zeznania Igi przed sądem w 991 odcinku "Na dobre i na złe" wystarczą, aby uznać Klemi za niewinną? Proces będzie miał szokujący przebieg i finał. Poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA.

Klemi, Iga Kaczorowska i Igor siedzący w ławach sądowych podczas procesu. Klemi w jasnej koszuli, Iga w niebieskiej, Igor w ciemnej, obok mikrofony.
"Na dobre i na złe" odcinek 991 - środa, 29.04.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Kłopoty Igi z mówieniem po operacji mózgu w 991 odcinku "Na dobre i na złe" nie będą dla niej przeszkodą, by podczas procesu Klemi złożyć zeznania przed sądem i wyciągnąć przyjaciółkę z kłopotów!

Doktor Kaczorowska nie dopuści do tego, aby Klemi znów trafiła do więzienia. Dlatego nie będzie potrafiła pogodzić się z tym, że skłamała w sprawie podania lekarce narkotyków, po których Iga omal nie umarła. Kryminalistka pogrążyła siebie i Igora, choć tak naprawdę to jej facet jest jedynym winnym! A teraz kolejne trzy lata życia Klemi może spędzić za kratkami. Wcale na to nie zasłużyła, bo prawdziwym przestępcą jest Igor.

Aleś w 991 odcinku "Na dobre i na złe" nie przekona Igi, żeby nie składała zeznań na procesie Klemi

W 991 odcinku "Na dobre i na złe" Aleś Zagajewski (Paweł Małaszyński) zachowa dystans przed procesem Klemi, nie będzie pochwalał decyzji Igi o składaniu zeznań, uznając, że przyjaciółka jego ukochanej z przeszłości nie jest wcale taka niewinna. Jednak Iga będzie uparcie bronić kobiety, z którą siedziała kiedyś w więzieniu.

- A może nie zmarnuje sobie życia, tylko odwrotnie? Może to jej pomoże i uwolni się wreszcie od tego gnoja?

- Zamknij… - powie z trudem Kaczorowska.

- Co zamknąć?

-…się! To przyjaciółka... Nie pozwolę… Ona nie może za coś... czego nie zrobiła! Ona straci dziecko…

Iga dostarczy prokuratorowi dowód na niewinność Klemi w 991 odcinku "Na dobre i na złe"

Wbrew radom Alesia w 991 odcinku "Na dobre i na złe" Iga spotka się z prokuratorem. Przedstawi mu nagranie z ostatniej rozmowy z Klemi, podczas której wyznała jej całą prawdę. Śledczy będzie jednak tak samo sceptyczny jak Zagajewski. Co więcej ukochany wyjawi Idze, że od samego początku wiedział, że to Igor podał jej narkotyki do kawy, ale zdecydował się milczeć. Iga będzie tak wściekła na Alesia za kłamstwa i brak wsparcia, że każe mu spać na kanapie. 

Groźby Igor wobec Igi na sali sądowej w 991 odcinku "Na dobre i na złe"

Następnego dnia w sądzie Igę w 991 odcinku "Na dobre i na złe" czeka kolejne starcie z Igorem. Bo gdy bandyta usłyszy, jak prokurator żąda dla niego aż 15-tu lat pozbawienia wolności, wybuchnie na nowo wściekłością i zacznie lekarce grozić.

- Co? Nie, nie zgadzam się! To jakaś kpina! Dojadę cię, suko! Dojadę was wszystkich!!!

Na procesie Klemi w 991 odcinku "Na dobre i na złe" prokurator przedstawi sędziemu dowód na niewinność przestępczyni, który dostanie od Igi. Złoży też wniosek o karę więzienia dla Igora bez możliwości zwolnienia warunkowego. A dla Klemi o karę w zawieszeniu. Wszyscy będą zszokowani takim obrotem sprawy.

Taki wyrok usłyszy Klemi w 991 odcinku "Na dobre i na złe"

Kiedy Klemi usłyszy wyrok i odzyska wolność jako pierwsza uściska ją Iga, której będzie wdzięczna za okazane jej serce. Przed wyjściem z sądu Kaczorowska pogodzi się też z Alesiem. 

Na dobre i na złe, odcinek 991: Iga nie wróci do zdrowia, ale stanie przed sądem! Proces Klemi z szokującym finałem - ZDJĘCIA
Galeria zdjęć 25

