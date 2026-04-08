Na dobre i na złe, odcinek 989: Maks odkrywa, że ma rywala, a walka o Glorię ujawnia jego prawdziwe oblicze

Emocje w Leśnej Górze ponownie sięgnęły zenitu, a poprzedni odcinek "Na dobre i na złe" dostarczył widzom prawdziwej mieszanki dramatu i wzruszeń. Najtrudniejsze chwile przeżywała Iga, która po operacji mózgu i niefortunnym upadku z łóżka straciła zdolność mówienia. W tym samym czasie na SOR-ze trwała walka o życie ofiar wypadku, gdzie Aleś i Konica zajęli się rannym chłopcem oraz jego dziadkiem. Pośród tych dramatycznych wydarzeń pojawił się jednak promyk nadziei, ponieważ doktor Woźnicka i Rafał wzięli ekspresowy ślub w urzędzie. Ich szczęściu przyglądała się Mania, którą para zamierza adoptować. Ten emocjonalny rollercoaster z pewnością zdefiniuje wiele nadchodzących wydarzeń w szpitalu.

"Na dobre i na złe" odc. 989 - streszczenie

Nadchodzący odcinek przyniesie dramatyczne wyzwania medyczne i osobiste dla lekarzy ze szpitala w Leśnej Górze. Doktor Wilczewski zajmie się pacjentem cierpiącym na niedokrwienie jelita, którego stan gwałtownie się pogorszy, gdy po zażyciu leków na potencję nagle straci wzrok w jednym oku. W tym samym czasie Blanka będzie wspierać młodą matkę wcześniaka, która walczy o donoszenie pozostałej trójki dzieci, jednak leki podtrzymujące ciążę powodują u niej niebezpieczne problemy z oddychaniem. Na korytarzach szpitala dojdzie również do niespodziewanego spotkania – Maria wpadnie na Jakuba Dobrego, kochanka, którego kiedyś odrzuciła. Tymczasem Gloria stanie przed trudnym wyborem sercowym, gdyż o jej uczucia rywalizują Beger i Zawada, a odkrycie rywala sprawi, że Maks po raz kolejny pokaże swoją prawdziwą, mroczną naturę.

"Na dobre i na złe" odc. 989 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z pewnością z niecierpliwością wyczekują na kolejną dawkę emocji z Leśnej Góry. Nowe wątki i zwroty akcji sprawiają, że każdy odcinek jest wydarzeniem, którego nie można przegapić. Wszystkich miłośników medycznych i życiowych perypetii ulubionych bohaterów zapraszamy przed ekrany. Premierowa emisja 989. odcinka serialu "Na dobre i na złe" odbędzie się w środę, 15 kwietnia 2026 roku, o godzinie 20:55 na antenie TVP2.

"Na dobre i na złe" - opis serialu i obsada

"Na dobre i na złe" to kultowy już serial medyczny, który od lat gości na ekranach telewizorów w całej Polsce. Produkcja niezmiennie przyciąga wierną publiczność, śledzącą losy personelu szpitala w Leśnej Górze, gdzie zawodowe wyzwania przeplatają się z prywatnymi dramatami. Widzowie cenią serial za realizm, poruszające historie pacjentów i skomplikowane relacje między bohaterami. To właśnie ta mieszanka emocji sprawia, że od lat pozostaje on jednym z najchętniej oglądanych polskich seriali. W serialu występują m.in.: