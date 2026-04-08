Na dobre i na złe, odcinek 988: Koszmar Igi po operacji mózgu. Tylko dzięki Alesiowi się nie załamie - ZDJĘCIA

Stan Igi po operacji usunięcia tętniaka mózgu pogorszy się w 988 odcinku "Na dobre i na złe" wskutek upadku ze szpitalnego łóżka! Jak dojdzie do tego, że Kaczorowska spadnie na ziemię i uderzy się w głowę, na której wciąż będę pooperacyjne rany? Kiedy Iga odzyska przytomność, będzie w takim szoku, że nagle zerwie się z łóżka i upadnie na podłogę. Niestety wystąpi u niej kolejny uraz głowy i Iga przestanie mówić. Nie zdoła wypowiedzieć ani słowa!

Dlaczego Iga przestanie mówić w 988 odcinku "Na dobre i na złe"?

- Wszystko rozumie, ale nie potrafi mówić. Nie wiem, czy to efekt po operacji czy upadku z łóżka. Trzeba ją obserwować - oceni profesor Artur Bart (Piotr Głowacki), który nic więcej w stanie nic więcej zrobić dla Igi. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że afazja się cofnie i Iga odzyska zdolność mówienia.

Aleś nie dopuści do tego, żeby chora Iga się załamała w 988 odcinku "Na dobre i na złe"

Chora, lecz w pełni świadoma Iga w 988 odcinku "Na dobre i na złe" tylko za pomocą pisania będzie porozumiewała się z otoczeniem. Kolejne godziny w niewiedzy będą jednak dla niej początkiem długiego koszmaru. Trudne chwile lekarka przetrwa tylko dzięki wsparciu Alesia.

- „Czy tak już będzie?” - napisze ukochanemu.

- Afazja może się cofnąć, potrzeba czasu... To może być tylko reakcja na operację - spróbuje ją pocieszyć Aleś.

- „Nie musisz tu ze mną być” - doda Iga.

- Iga, ja chcę z tobą być…

- „Ale ja nie chcę.”

- Nie. Nie pozbędziesz się mnie tak łatwo…

- „Jestem kaleką.”

- Nie jesteś kaleką!... Jestem przy tobie, kocham cię… - zapewni Zagajewski, żeby przywrócić jej wiarę w to, że odzyska zdrowie i po operacji mózgu wróci do pracy.

Dopiero nadchodzące odcinki "Na dobre i na złe" w kwietniu dadzą odpowiedź na pytanie, co będzie dalej z Igą i czy będzie jeszcze kiedyś mówiła.

Na dobre i na złe. Iga przeżyje operację, ale dojdzie do wypadku. Zostanie kaleką