Na dobre i na złe, odcinek 988: Iga przeżyje operację, ale ulegnie wypadkowi. Zostanie kaleką do końca życia? - ZDJĘCIA

"Na dobre i na złe" odcinek 988 - środa, 8.04.2026, o godz. 20.55 w TVP2
Radość z tego, że Iga żyje w 988 odcinku "Na dobre i na złe" szybko się skończy, a Aleś Zagajewski (Paweł Małaszyński) znów będzie drżał ze strachu, że straci ukochaną. Tym bardziej, że zaraz po operacji Artur Bart nie będzie w stanie stwierdzić z całą pewnością, czy wszystko się udało i w jakim stanie będzie Iga po usunięcia tętniaka mózgu!
Tak dojdzie do wypadku Igi po operacji mózgu w 988 odcinku "Na dobre i na złe"
Niestety wtedy w 988 odcinku "Na dobre i na złe" dojdzie do tragicznego wypadku Igi na OIOM-ie, którego skutków nikt nie będzie w stanie przewidzieć. Po operacji Iga odzyska przytomność, ale będzie w takim szoku, że spróbuje wstać i uciec, przez co spadnie z łóżka. Ku przerażeniu Alesia, który zda sobie sprawę, czym grozi jej kolejny uraz mózgu.
Spanikowany Zagajewski wyładuje złość na pielęgniarce Ani (Anna Lucińska), która nawet nie będzie w stanie wyjaśnić, czy Iga uderzyła się w głowę podczas upadku z łóżka.
- Przecież była zaintubowana!
- Nie było mnie tylko minutę…
- Sama się rozintubowała?! Spadła z łóżka? Przecież to jest pacjentka po operacji! Jak mogło do tego dojść?! - krzyknie Aleś.
- Wyszłam do innego pacjenta… - wytłumaczy się pielęgniarka z Leśnej Góry.
Komplikacje u Igi po operacji i uderzeniu w głowę w 988 odcinku "Na dobre i na złe"
Kolejne badania Barta w 988 odcinku "Na dobre i na złe" wykażą, że Iga po wypadku na oddziale ma poważny problem - nie jest w stanie mówić. Nie zdoła wydobyć z siebie ani słowa, odpowiedzieć na proste pytania.
- Otworzysz usta? Chciałbym zobaczyć twoje gardło... Teraz powiedz, jak masz na imię… Rozumiesz, o co cię proszę? - zwróci się do niej Bart.
Przerażenie Alesia w 988 odcinku "Na dobre i na złe" sięgnie zenitu, po tym, co usłyszy od Barta, że uderzenie w głowę mogło wywołać u Igi poważne komplikacje po operacji mózgu! Przecież w głowie cały czas ma niezabliźnione rany.
- Jest szansa, że nic się nie stało. To znaczy na tomografii nie widać krwawienia w mózgu ze szwów. A tego się obawiałem: że upadek, jeśli uderzyła się w głowę, mógł otworzyć pooperacyjne rany.
- Ale? - wtrąci Aleś.
- Ma afazję.
- Jakiego typu?
- Wszystko rozumie, ale nie potrafi mówić. Uprzedzając twoje pytanie... Nie wiem, czy to efekt po operacji oponiaka czy upadku z łóżka. Trzeba ją obserwować - Bart nic więcej nie będzie mógł zrobić dla Igi.
Czy Iga po operacji będzie mówić w 988 odcinku "Na dobre i na złe"?
Niestety w 988 odcinku "Na dobre i na złe" stan Igi po operacji mózgu i upadku z łóżka wcale się nie poprawi. Pojawi się ryzyko, że zostanie kaleką do końca życia, że już nie będzie mogła mówić. Chora Kaczorowska zachowa jednak zdolność pisania i porozumiewania się z otoczeniem. Aleś pocieszy Igę, że afazja to może tylko reakcja na operację, ale ona zacznie się bać, że pozostanie niemową i nigdy nie wyzdrowieje.