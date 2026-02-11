Na dobre i na złe, odcinek 982: Umierająca na raka Martyna usłyszy diagnozę Barta. Wynik tomografii nie pozostawi złudzeń - ZDJĘCIA

"Na dobre i na złe" odcinek 982 - środa, 25.02.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Choroba Martyny w "Na dobre i na złe" od kilku tygodni kładzie się cieniem na jej związku z Tadkiem. Zupełnie jakby zakochani nie mieli przed sobą przyszłości, jakby ich wspólne dni były już policzone.

Potworna diagnoza dla Martyny z "Na dobre i na złe". To wznowa raka mózgu

Odkąd poznali straszną diagnozę, że Martyna znów jest chora na raka mózgu, że doszło u niej do wznowy nowotworu, Tadek robi wszystko, co w jego mocy, by ukochana uwierzyła, że wyzdrowieje. Niestety badania w szpitalu w Toruniu potwierdziły, że Martyna cierpi na agresywną odmianę glejaka mózgu. Jeśli leczenie nie przyniesie spodziewanych rezultatów, młodą narzeczoną lekarza z Leśnej Góry czeka wkrótce śmierć.

Czy chora Martyna w 982 odcinku "Na dobre i na złe" przejdzie eksperymentalne leczenie?

W 982 odcinku "Na dobre i na złe" Martyna i Tadek przyjadą na badania kontrolne do szpitala do wybitnego specjalisty, profesora Barta. Ani przez chwilę Borucki nie da Martynie odczuć, jak bardzo będzie się bał tego, co im powie neurochirurg z Leśnej Góry. Od tych wyników badań będzie zależało, czy Martyna dostanie się do eksperymentalnego programu leczenia zmiennym polem elektrycznym w szpitalu w Bydgoszczy. Jeśli jednak nie przejdzie kwalifikacji do badań klinicznych, od razu zakończy leczenie.

Co wykaże tomografia mózgu Martyny w 982 odcinku "Na dobre i na złe"?

Czy diagnoza Barta po tomografii mózgu Martyny w 982 odcinku "Na dobre i na złe" zabrzmi dla niej jak wyrok śmierci? Na szczęście wydarzy się cud i ukochana Tadka odzyska nadzieję na to, że wyzdrowieje!

- W porównaniu z poprzednim badaniem zmiana nie uległa powiększeniu... Widać też cechy zwłóknienia - oceni Bart, a Tadek od razu wejdzie mu w słowo. - Zatrzymało się? Zatrzymało się! - Borucki nie będzie krył radości.

Radosna nowina dla chorej Martyny i Radka w 982 odcinku "Na dobre i na złe"

Co prawda w 982 odcinku "Na dobre i na złe" chora na raka mózgu Martyna nie będzie jeszcze miała pewności, że pokona glejaka, ale odzyska nadzieję. Tego dnia Tadek potwierdzi jej kwalifikację na badania kliniczne zmiennym polem elektrycznym w Bydgoszczy! Wzruszony profesor Bart wyjdzie z sali, zostawiając zakochanych samych, żeby mogli cieszyć się pierwszą tak dobrą nowiną od miesięcy.