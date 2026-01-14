Na dobre i na złe, odcinek 976: Drago na łożu śmierci przyzna się Begerowi do zhakowania szpitala! Nie uratuje go? - ZDJĘCIA

"Na dobre i na złe" odcinek 976 - środa, 14.01.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 976 odcinku "Na dobre i na złe" wcześniejszy zleceniodawca Drago, który zapłacił mu za zhakowanie szpitala w Leśnej Górze, znów da o sobie znać. Tyle tylko, że już samemu hakerowi, bo ktoś zacznie go dręczyć głuchymi telefonami czy pukaniem w drzwi. Aż w końcu informatyk pomyśli, że ktoś jeszcze go śledzi. Ale na tym się nie skończy, gdyż tuż po przyjściu do pracy "Janek" zacznie się gorzej czuć.

Do tego stopnia, że w 976 odcinku "Na dobre i na złe" wyląduje u Julki na nowo otwartym SOR-ze z mdłościami i kłuciem w klatce. "Jankiem" prędko zajmie się Borys (Marcin Zacharzewski), bo w Leśnej Górze informatyk wciąż będzie uchodził za bohatera. A to dlatego, że jeszcze nikt nie będzie świadomy, że to właśnie on przeprowadził na niego atak hakerki, który później opanował. Ale już tylko do czasu!

Wcześniejszy zleceniodawca załatwi Drago w 976 odcinku "Na dobre i na złe"!

Wszystko przez to, że w 976 odcinku "Na dobre i na złe" Drago zacznie się coraz gorzej czuć. Aż w końcu wyląduje pod opieką Begera, gdy okaże się, że ma problemy z sercem. Oczywiście, Maks natychmiast się nim zajmie, ale niestety zaproponowane przez niego leczenie nie przyniesie pożądanych skutków, gdyż z Jankiem będzie tylko gorzej. A kardiochirurg nie będzie w stanie mu pomóc, gdyż tak naprawdę nie będzie wiedział, co odpowiada za jego zły stan zdrowia.

Jednak w 976 odcinku "Na dobre i na złe" w końcu dojdzie do tego sam Drago! Haker zrozumie, że musiał mu zaszkodzić jego wcześniejszy zleceniodawca, który wydał wyrok na szpital w Leśnej Górze, a teraz postanowił zlikwidować i jego!

- Zabije mnie sukinsyn. Powiem to chodzi o szpital... To ja... - zacznie bełkotać Drago.

Umierający Drago wyspowiada się przed Begerem w 976 odcinku "Na dobre i na złe"!

I w 976 odcinku "Na dobre i na złe" postanowi wreszcie przyznać się do tego Begerowi! Tym bardziej, że jego stan się nie poprawi. A wręcz przeciwnie będzie tylko gorzej. I stąd haker zagra w otwarte karty, gdyż zda sobie sprawę, że już najpewniej tylko tak zdoła się zemścić!

- I co? - zapyta z nadzieją Janek.

- Brak poprawy - oznajmi mu Maks.

- Umrę - stwierdzi informatyk, na co nie usłyszy już żadnej riposty Begera.

W tym momencie w 976 odcinku "Na dobre i na złe" Drago zrozumie swój stan i na łożu śmierci postanowi wyspowiadać się przed Begerem. "Janek" półsłówkami przyzna się Maksowi do tego, co zrobił i poprosi go, aby dokończył za niego dzieła!

- Nie, kiedyś wziąłem pieniądze... - kontynuuje Drago.

- Ty bredzisz? - spyta go Beger.

- Cały ten szpital.., wziąłem pieniądze... Oni to... Miałem zniknąć, ale... Zrób coś - wyzna mu informatyk, czym początkowo wprawi go w głębokie zamyślenie. Ale Maks szybko dojdzie do tego, o co mu chodziło - Słuchaj Janek, mówiłeś, że każdy haker gromadzi dowody, tak? Masz dowody?

- Mam dowody - odpowie, po czym jego serce stanie. Ale lekarzom uda się przywrócić krążenie! Jednak informatyk będzie musiał pozostać w śpiączce, a Beger działać dalej sam!