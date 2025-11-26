Na dobre i na złe, odcinek 974: Beger pozna okrutny plan nowego właściciela szpitala w Leśnej Góry! Gloria popchnie Maksa do walki - ZDJĘCIA

"Na dobre i na złe" odcinek 974 - środa, 17.12.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Takiego kryzysu Maks Beger jeszcze nie przechodził, ale już w 974 odcinku "Na dobre i na złe" dyrektora szpitala w Leśnej Górze czekają naprawdę ciężkie chwile. Kiedy znów spotka się z Puchalskim, inwestor nie pozostawi mu żadnych złudzeń, co do przyszłości placówki. Nowy właściciel szpitala będzie chciał zarobić na nim jak najwięcej. A raczej na działce, na której stoi budynek, gdzie ratuje się ludzkie życie.

Tymczasem w Leśnej Górze nie ucichną plotki o gigantycznym długu, jaki ma szpital pod rządami Begera! Decyzja Maksa o rozbudowie SOR-u spotka się z gwałtowną reakcją rektora (Grzegorz Gadziomski), który powołał Begera, żeby ratował szpital, ale nie takim kosztem. Zarzuci mu nawet to, że chce jeszcze bardziej pogrążyć Leśną Górę w długach.

Szpital w Leśnej Górze sprzedany w 972 odcinku "Na dobre i na złe". Oto nowy właściciel

Po tym jak w 972 odcinku "Na dobre i na złe" rektor sprzeda szpital w Leśnej Górze prywatnemu inwestorowi, który będzie biznesmen Lesław Puchalski, Beger postanowi zrobić wszystko, żeby nie trzeba było zamykać placówki. Chociaż Puchalski będzie innego zdania. Dla niego będzie się liczyło tylko to, żeby zarobić jak najwięcej.

Klęska Begera na spotkaniu z właścicielem Leśnej Góry w 974 odcinku "Na dobre i na złe"

Spotkanie Begera z nowym właścicielem Leśnej Góry w 974 odcinku "Na dobre i na złe" kończy się totalną klęską dyrektora. Puchalski odrzuci jego biznesplan rozwoju szpitala, ściągnięcia pacjentów do najlepiej płatnych operacji i zabiegów, a także oszczędności na personelu. Bo Beger będzie chciał zostawić tylko najlepszych lekarzy i specjalistów!

- Od teraz skupimy się tylko na najlepiej płatnych procedurach. Zostanie kluczowy personel, pozwoli to zaoszczędzić krocie na płacach. Mam w zespole wybitnych specjalistów. Jeden z nich prowadził badania nad innowacyjną metodą leczenia wad serca. Mógłby je, oczywiście, kontynuować w Leśnej Górze. Będziemy jako jedni z pierwszych na świecie. Jeśli pan pozwoli mi rozwijać szpital, to za parę lat trzeba będzie powiększyć parking, bo jestem przekonany, że ludzie będą się zabijać, żeby się u nas leczyć.

Odpowiedź Puchalskiego w 974 odcinku "Na dobre i na złe" nie pozostawi Begerowi żadnych złudzeń. - Ma pan po prostu zamknąć szpital, żebym ja mógł później sprzedać z zyskiem działkę, na której został zbudowany. Czego pan jeszcze nie rozumie, panie Beger?

Gloria nie zostawi Begera samego w 974 odcinku "Na dobre i na złe". Dzięki niej uratuje szpital?

W trudnych chwilach Maksa w 974 odcinku "Na dobre i na złe" będzie wspierała Gloria. Nie tylko opowie się po jego stronie, ale też zmobilizuje Begera do walki.

- Wiesz, dlaczego się w tobie wtedy zakochałam? Bo jesteś ambitny, bo wiesz czego chcesz, bo dbasz o każdego pacjenta... Bo jesteś Maks Beger! Jeśli ktoś ma uratować ten szpital, to nie wyobrażam sobie lepszego dyrektora niż ty!

Wygląda na to, że między Glorią i Begerem jeszcze nie wszystko skończone... I wspólnymi siłami ocalą Leśną Górę w kolejnych odcinkach "Na dobre i na złe".