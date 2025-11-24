Na dobre i na złe, odcinek 974: Zamkną szpital w Leśnej Górze! Maks na koniec pokaże prawdziwą twarz 

"Na dobre i na złe" odcinek 974 - środa, 17.12.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Historia Leśnej Góry dobiega końca? W 974 odcinku "Na dobre i na złe" Maks zrozumie, że przegrywa. Problemy w szpitalu tylko narosną. Beger usiądzie w holu remontowanego SOR-u, na stercie płytek, całkowicie otępiały. Gloria, która znajdzie go w tym stanie, nie będzie wiedziała, jak zareagować.

Maks wyżali się Glorii w 974 odcinku "Na dobre i na złe"

– Maks... martwię się... – rzuci lekarka, co cytuje portal światseriali.interia.pl.

– Szukaj sobie innego szpitala... i to jak najszybciej – odpowie Beger. Krasucka nie będzie mogła uwierzyć w jego słowa.

– Ty się nigdy nie zmienisz – skomentuje z niesmakiem. – (...) Niedługo wszyscy będą szukać pracy, jeśli zrobisz to pierwsza, to... – usłyszy od niego.

– Wszyscy!? – zdziwi się Gloria.

– Nowy właściciel chce zamknąć szpital – zakomunikuje Maks.

– Zamknąć szpital? Ale przecież to idiotyzm!

Leśna Góra zamknięta na stałe?

Młoda lekarka będzie w szoku, a Maks nie skomentuje jej emocjonalnej oceny. Kiedy zaproponuje działania prawne.

– A rozmawiałeś z rektorem? Może trzeba będzie pójść do ministerstwa! Beger stanie twardo przy swojej diagnozie: – Szpital ma ogromne długi – oświadczy. – To koniec – doda po wymownej pauzie.

Stopniowo słowa Maksa zaczną docierać do Glorii. Zrozumie, że nie chodzi tylko o administracyjne decyzje, lecz o ogromny ciężar, jaki spadł na jego barki.

– Rozmawiałem z nowym właścicielem. Próbowałem go przekonać. Wyśmiał mnie – zrelacjonuje Beger.

– Maks, nie. Nie zgadzam się – w oczach Krasuckiej pojawi się bunt.

W tym momencie emocje wezmą górę. Gloria przypomni sobie, dlaczego zakochała się w Maksie:

– Wiesz, dlaczego się w tobie wtedy zakochałam? – zapyta po chwili, a Beger spojrzy na nią z zaciekawieniem, niepewny, co powiedzieć.

– Bo jesteś ambitny, bo wiesz, czego chcesz, bo dbasz o każdego pacjenta – wyliczy przejęta Gloria. – Bo jesteś Maks Beger – dokończy.

Słowa te rozbroją nawet twardego kardiochirurga. W oczach Maksa pojawią się łzy. Zbliży się do Glorii, tworząc napięcie sugerujące pocałunek, ale w ostatniej chwili nie wytrzyma i wybuchnie głośnym, gorzkim płaczem. Gloria nie odpuści – przytuli go mocno. Maks przylgnie do niej, pozwalając sobie na emocjonalny wybuch, który ujawni jego prawdziwe, wrażliwe oblicze.