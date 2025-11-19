Na dobre i na złe, odcinek 970: Marcin stanie w obronie Dominiki. Beger nie będzie miał litości dla Molendy - ZDJĘCIA

"Na dobre i na złe" odcinek 970 - środa, 19.11.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Zemsta Begera na Dominice w 970 odcinku "Na dobre i na złe" wywoła ostrą reakcję Marcina! Nowy dyrektor szpitala w Leśnej Górze tylko będzie czekał na potknięcie psycholożki. Po źle postawionej diagnozie Beger zwolni Dominikę dyscyplinarnie, ale Molenda będzie wiedział, co się za tym kryje.

W ten sposób Beger zemści się na ukochanej Marcina, która wystawiła mu taką opinię po obserwacji psychiatrycznej, że Agata Woźnicka (Emilia Komarnicka) go zwolniła. Teraz jednak Maks jest szefem, więc będzie mógł się odegrać.

Marcin wygarnie Begerowi, co o nim myśli w 970 odcinku "Na dobre i na złe"

W obronie Dominiki w 970 odcinku "Na dobre i na złe" stanie właśnie Molenda, który zdecyduje się skonfrontować z profesorem. Prosto w oczy wygarnie Begerowi, co myśli o wyrzuceniu Dominiki z pracy. Nie uwierzy w to, że powodem zwolnienia psycholożki była błędnie postawiona diagnoza.

- Dlaczego zwolniłeś Dominikę? - zapyta Marcin, cytowany przez światseriali.interia.pl. - Z powodów dyscyplinarnych. Zresztą nie muszę ci cię tłumaczyć! - uprzedzi Beger. - Zwolniłeś ją przez raport, który napisała! Jesteś zwykłym zerem! Mściwym sukinsynem i socjopatą! - doda Molenda. - Też chcesz być zwolniony?! - zapyta Maks. - Proszę bardzo! - odpyskuje Marcin. - Póki co, zajmij się pacjentem. Bo chyba tam powinieneś teraz być? - przywoła go do porządku Beger.

Beger w 970 odcinku "Na dobre i na złe" poniesie zasłużoną karę?

Na tym problemy Begera w 970 odcinku "Na dobre i na złe" się nie skończą! Nowy dyrektor szpitala przekona się, jak trudno pogodzić to stanowisko z pracą chirurga. na oddziale kardiologii. Przez kilka godzin Maks będzie walczył na sali operacyjnej o życie 40-letniego Grzegorza (Dariusz Czajkowski), który trafi do Leśnej Góry jako ofiara wypadku. Dlatego Maks dotrze na ważne spotkanie do wojewody, co będzie się wiązało z gigantyczną karą.

- Mieliśmy dostać środki z Unii na bezpieczeństwo informatyczne. Miałem być o piętnastej u wojewody, żeby podpisać umowę… - wyżali się Glorii (Aleksandra Grabowska). - Nie można tego przełożyć? – zapyta lekarka. - Nie. Deadline był dzisiaj... Środki dostanie ośrodek w Gdańsku – przyzna Beger. - Ważniejsze, że uratowałeś tego pacjenta… - spróbuje pocieszyć go Gloria. - Tak... Problem polega na tym, że już zawarłem umowę przedwstępną na realizację... Z karą umowną za niewywiązanie się z umowy. Sto tysięcy euro...