Na dobre i na złe, odcinek 970: Fatalny błąd Begera! Straci posadę szybciej niż ją przejął? - ZDJĘCIA

"Na dobre i na złe" odcinek 970 - środa, 19.11.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 970 odcinku "Na dobre i na złe" Beger straci posadę dyrektora szpitala i znów wyleci z Leśnej Góry? Rzeczywistość szybko zweryfikuje kardiochirurga, któremu nie uda się spełnić swojej fantastycznej wizji o placówce z prawdziwego zdarzenia, a już tym bardziej pogodzić swojej nowej funkcji z pracą kardiochirurga. Tym bardziej, że na jego dawnym oddziale wciąż nie pojawi się nowy ordynator, przez co to Maks spróbuje połączyć obie funkcje, ale szybko tego pożałuje!

Wszystko przez to, że to w 970 odcinku "Na dobre i na złe" wcale nie będzie takie proste! Szczególnie, że przecież już wcześniej Maks zostanie z ogarnianiem szpitala zupełnie sam, gdy jego asystentka pójdzie na L4 i zwolnienie, a Kinga (Magdalena Kumorek) zasypie go stertą papierów. I gdzie przy tym wszystkim pomagać jeszcze pacjentom, a nawet ratować ich życie!

Beger narazi szpital na poważne konsekwencje w 970 odcinku "Na dobre i na złe"!

Tym bardziej, że w 970 odcinku "Na dobre i na złe" właśnie przed takim wyzwaniem stanie Maks, gdy wspólnie z Glorią (Aleksandra Grabowska) będą chcieli pomóc mężczyźnie, który przez 10 lat był w śpiączce po wypadku, po którym jeszcze będzie miał problemy z sercem. Beger zdecyduje się przeprowadzić u mężczyzny zabieg, który niestety przyniesie poważne komplikacje!

Czy w 970 odcinku "Na dobre i na złe" dojdzie do nich z powodu błędu przemęczonego kardiochirurga? Bardzo możliwe, gdyż Maks szybko przekona się, że może on kosztować szpital aż 100 tysięcy złotych, bo połączenie tych dwóch funkcji wcale nie będzie takie proste, jak wcześniej przypuszczał!

Maks wyleci z Leśnej Góry już na zawsze w 970 odcinku "Na dobre i na złe"?

Czy zatem w 970 odcinku "Na dobre i na złe" szpital w Leśnej Górze będzie musiał zapłacić najwyższą cenę za jego błąd? Czy to doprowadzi do jego ostatecznego upadku? Czy Beger straci funkcję dyrektora szybciej niż przejął ją od Woźnickiej? Czy Maks w końcu wyleci z pracy i jako szef i kardiochirurg?

A może w 970 odcinku "Na dobre i na złe" Begerowi uda się jakoś wybronić? Czy Maks zachowa swoją pozycję? A może straci tylko jedno stanowisko lub w ogóle obejdzie się bez tego? Odpowiedź na to pytanie poznamy już niebawem!