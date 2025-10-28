Na dobre i na złe, odcinek 969: Agata zostanie matką? Osierocona dziewczynka skradnie serce Woźnickiej - ZDJĘCIA

"Na dobre i na złe" odcinek 969 - środa, 12.11.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 969 odcinku "Na dobre i na złe" do Leśnej Góry trafią ofiary wypadku autobusu, który stoczy się do rowu. I w jego wyniku na SOR-ze zjawi się poszkodowana Ada (Sylwia Ludowicz), która będzie jechać z 7-letnią dziewczynką Manią. Ale na szczęście, jej nic poważnego się nie stanie. I w czasie, gdy jej opiekunka z poważnym urazem głowy wyląduje w rękach Michała (Mateusz Janicki), to ją zajmie się Agata, która po zdegradowaniu z funkcji dyrektora, wróci z powrotem na internę!

W 969 odcinku "Na dobre i na złe" Woźnicka natychmiast zajmie się dziewczynką, którą jak podaje swiatseriali.interia.pl w pierwszej chwili omyłkowo weźmie za córkę pacjentki. Lekarka nie będzie chciała, aby dziecko patrzyło na to, co dzieje się z jej "mamą", dlatego czym prędzej wyprowadzi ją z SOR-u i za wszelką cenę spróbuje odwrócić jej uwagę od tego, co się stało!

- Cześć, Maniu! Cieszę się, że mogę cię poznać! - przywita się z nią Agata.

- Najbardziej lubię lody i pizzę, zabierzesz mnie? - wypali dziewczynka.

- No pewnie! Ale najpierw pokażę ci trochę szpital... I poznasz paru fajnych lekarzy! A potem pizza i lody... Może tak być? - zapyta Woźnicka, na co Mania się zgodzi.

Agata zaopiekuje się osieroconą Manią w 969 odcinku "Na dobre i na złe"!

I w taki sposób w 969 odcinku "Na dobre i na złe" Agata spędzi z Manią niemal pół dnia. Do czasu aż w Leśnej Górze nie pojawi się policjantka, która wyzna lekarce, że dziewczynka jest sierotą, a ich pacjentka jedynie jej opiekunką z domu dziecka. Funkcjonariusza od razu przekaże Woźnickiej kontakt do placówki, ale Mania zacznie błagać Agatę, aby jeszcze tam nie dzwoniła.

I pod jej wpływem w 969 odcinku "Na dobre i na złe" Woźnicka się ugnie i wbrew przepisom załatwi jej "nocleg" na oddziale Trettera (Piotr Garlicki). Jednak już następnego dnia, skontaktuje się z domem dziecka, a po rozmowie z jego dyrektorką (Katarzyna Anzorge) zrozumie, jak bardzo Mania jej potrzebuje. I z tego względu znów zdecyduje się jej pomóc!

- Nie dzieje jej się krzywda, staramy się, ale jesteśmy tylko pracownikami tej placówki. A ona by chciała kogoś do kochania, tylko dla siebie... Jak nie mamy, to chociaż cioci... Dla niej każdy gest to jest nadzieja. A potem płacz i tęsknota - wyjawi jej dyrektorka.

Woźnicka zaadoptuje dziewczynkę z domu dziecka w 969 odcinku "Na dobre i na złe"?

W 969 odcinku "Na dobre i na złe" Agata obieca dziewczynce, że odwiedzi ją w domu dziecka, w co przeszczęśliwa Mania aż nie będzie mogła uwierzyć. Jednak Woźnicka zapewni ją, że to nie sen i naprawdę się u niej zjawi!

- Przyjadę do ciebie! Może w niedzielę... Przywiozę ci te książki, o których ci opowiadałam... Chcesz? - zapyta ją Agata.

- Ale przysięgasz? Ale naprawdę?! - spyta z niedowierzaniem Mania.

- Tak. Jesteśmy umówione! - zapewni ją Woźnicka.

Czy wówczas w 969 odcinku "Na dobre i na złe" lekarka postanowi u niej zostać na dłużej? Czy Agata zdecyduje się zaadoptować dziewczynkę, która od pierwszej chwili tak mocno skradła jej serce? Czy Woźnicka da się pokochać Mani? Odpowiedź na to pytanie poznamy już niebawem!