Na dobre i na złe, odcinek 967: Maks zdobędzie się na mocne wyznanie. Gloria tego się nie spodziewa

"Na dobre i na złe" odcinek 967 - środa, 29.10.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Beger po awansie będzie czuł się pewnie jak nigdy wcześniej, ale jego relacje z Glorią przejdą poważną próbę. Krasucka nie będzie potrafiła mu wybaczyć, że zablokował jej transfer i uniemożliwił kontynuowanie specjalizacji w innym szpitalu. W 967 odcinku "Na dobre i na złe" wyjdzie na jaw, że to właśnie Maks stoi za tym, że jej podanie o zmianę miejsca pracy nigdy nie dotarło do odpowiednich rąk. Jak podaje światseriali.interia.pl, Gloria usłyszy od niego beznamiętnym tonem.

– Twoje podanie o zmianę miejsca specjalizacji zostało odrzucone... albo nawet gdzieś zaginęło. Zostajesz w Leśnej Górze - uzna Maks. To będzie dla niej cios. Młoda lekarka poczuje się osaczona i bezradna – chciała uciec spod jego wpływu, a teraz znów będzie musiała codziennie patrzeć na swojego byłego mentora.

Gloria będzie przekonana, że Beger długo nie utrzyma władzy

Na moment Krasuckiej poprawi się humor, gdy zacznie wierzyć, że Beger nie poradzi sobie z nowymi obowiązkami. W rozmowie z Oliwią (Irmina Liszkowska) da jasno do zrozumienia, że jego kariera może się szybko posypać.

– Coś ty taka uradowana? Beger cię załatwił, wygrał, teraz już się stąd nie wyrwiesz – cytuje wspomniany portal słowa zdziwionej Oliwii.

– Teraz nie muszę.

– Nie mówiłaś, że nie możecie razem pracować?

– Beger nie da rady pogodzić bycia dyrektorem i ordynatorem oddziału, a na pewno nie odda stanowiska dyrektora – oceni Gloria.

– No nie wiem...

– Zobaczysz. Będzie musiał zatrudnić kogoś na swoje miejsce na kardio.

Krasucka będzie przekonana, że sytuacja sama się rozwiąże, ale szybko przekona się, że Maks wcale nie zamierza odpuszczać.

Maks wyzna Glorii prawdę

Kilka godzin później Beger spróbuje naprawić relację z Glorią i zdobyć się na szczere wyznanie. Choć ich rozmowa zacznie się od kłótni, szybko przerodzi się w poruszającą konfrontację.

– Może teraz uda nam się porozmawiać? – zagadnie Maks. – Ja nie mam ci nic do powiedzenia – syknie Gloria. – Strzelasz focha, bo chcę cię zatrzymać na specjalizacji i uczyć? Bo uważam, że jesteś świetnym lekarzem i nie chcę cię stracić?! – zdenerwuje się Beger. – Nie drzyj się. Tu są pacjenci – spróbuje go uciszyć Krasucka. – Jak Agata próbowała mnie wywalić, jakoś doceniałaś moją pomoc i moje doświadczenie. – Zdecydowałam się do ciebie zadzwonić, bo nie było nikogo innego. A teraz odebrałeś mi wybór. Zablokowałeś mi transfer i nie dałeś mi samej podjąć decyzji. – Bo wiem, co jest dla ciebie dobre. – Jasne. Bo tak się o mnie troszczysz i o ten szpital też. – Ale z ciebie głupia gęś. Myślisz, że tak sobie przyjąłem ten tytuł wszystkim na złość? Chcę tu szkolić najlepszych lekarzy, ściągnąć najlepszych specjalistów, rozwinąć neurochirurgię endoskopową, robić więcej przeszczepień, in vitro, wyremontować ten ohydny SOR... Chcę, żeby to był ośrodek medyczny z prawdziwego zdarzenia... I wiem, że wszyscy tylko czekają, aż mi się noga powinie i jestem kompletnie zesrany, bo nawet ja ze swoją manią wielkości nie jestem pewny, czy mi się uda. I potrzebuję cię. Potrzebuję cię po swojej stronie. – Od kiedy to wielki Maks Beger potrzebuje kogokolwiek... – skwituje Gloria, po czym ominie go i odejdzie.To wyznanie może wszystko zmienić. Po raz pierwszy Maks otworzy się i pokaże swoje prawdziwe emocje – strach, ambicję i przywiązanie do Glorii. Choć lekarka nie da po sobie poznać wzruszenia, ta rozmowa na długo pozostanie jej w pamięci. Czy w Leśnej Górze zacznie się nowy etap ich relacji – zawodowej i prywatnej? O tym przekonamy się już w 967 odcinku "Na dobre i na złe".