Na dobre i na złe, odcinek 965: Koniec szpitala w Leśnej Górze? Agata otrzyma tragiczną wiadomość o całkowitym zamknięciu placówki - ZDJĘCIA

"Na dobre i na złe" odcinek 965 - środa, 15.10.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 965 odcinku "Na dobre i na złe" do Agaty dotrze zaskakująca wiadomość o planowanym całkowitym zamknięciu szpitala w Leśnej Górze, co kompletnie ją załamie. I nic dziwnego, gdyż wówczas zda sobie sprawę, że jest to zemsta Begera!

Tym bardziej, że wszystko stanie się dzień po tym, jak wkroczy do jej gabinetu wspólnie z Elżbietą Czajkowską, specjalną kontrolerką z Ministerstwa Zdrowia, która będzie miał zbadać sytuację w szpitalu, a także ocenić pracę jego dyrektorki, która już wcześniej zostanie wezwana na dywanik i będzie musiała tłumaczyć się z listy zarzutów i niedociągnięć.

A teraz jeszcze będzie musiał przejść oficjalną kontrolę i jak się okaże nie tylko przed kontrolerką, ale i jej pomocnikiem, który nie bez przyczyny okaże się właśnie Beger! Już wtedy Woźnicka będzie mieć złe przeczucia, które niestety w 965 odcinku "Na dobre i na złe" tylko się potwierdzą. Choć nawet ona nie będzie się spodziewać aż takiej jej skali!

Żądny zemsty Beger doprowadzi do upadku Agaty i szpitala w Leśnej Górze w 965 odcinku "Na dobre i na złe"!

Tym bardziej, że w 965 odcinku "Na dobre i na złe" w grę nie wejdzie już tylko jej dyrektorski stołek w gabinecie, który już wcześniej Maks przejmie wraz z Elżbietą na czas kontroli. I nie o nią samą, mimo iż będzie musiała być do ich dyspozycji przez 24 godziny na dobę! Ale i cały szpital, w w tym przede wszystkim lekarzy, którymi Beger i tak nie będzie się przejmował, bo nie będzie miał z nimi zbyt dobrych relacji, ale także i pacjentom, którym przecież kardiochirurg nigdy nie odmawiał pomocy!

A teraz zdecyduje się na aż taki krok i w 965 odcinku "Na dobre i na złe" doprowadzi do zamknięcia całej placówki w Leśnej Górze, w której sam przecież spędził tyle życia. Do czasu aż nie wybuchła afera z pielęgniarką Majką (Katarzyna Wuczko), po której Agata wysłała go przymusowe zwolnienie lekarskie, czego on nie mógł przeżyć! I właśnie wtedy postanowił się zemścić i do osiągnięcia tego celu wynajął Drago (Piotr Gadomski), który zdestabilizował pracę szpitala, a on już mógł dokończyć dzieła!

Czy szpital w Leśnej Górze faktycznie przestanie istnieć w 965 odcinku "Na dobre i na złe"?

A zatem, czy w 965 odcinku "Na dobre i na złe" szpital w Leśnej Górze naprawdę zostanie zamknięty, lekarze stracą pracę, a pacjenci miejsce do leczenia? Czy Beger faktycznie doprowadzi do tego, że to będzie ostateczny koniec?

A może postanowi stać się bohaterem i w ostatniej chwili jednak go uratować, dzięki czemu będzie mógł wrócić tam i to nie tylko do pracy, ale i gdzieś wyżej jak choćby właśnie na miejsce Agaty, którą będzie pocieszał ukochany Rafał (Robert Koszucki)? Odpowiedź na to poznamy już niebawem!