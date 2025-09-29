Na dobre i na złe, odcinek 965: Wielki powrót Maksa Begera do Leśnej Góry! Tak zemści się Agacie - ZDJĘCIA

"Na dobre i na złe" odcinek 965 - środa, 15.10.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 965 odcinku "Na dobre i na złe" Maks wróci do Leśnej Góry, ale już w zupełnie innej roli, gdyż już nie jako ordynator kardiochirurgii w szpitalu, a sygnalista i doradca kliniczny specjalnej kontrolerki z Ministerstwa Zdrowia, Elżbiety Czajkowskiej, która będzie miała zbadać sytuację w szpitalu po ataku hakera, a także przyjrzeć się bliżej pracy Agaty w tym czasie.

Tym bardziej, że tuż po nim na dyrektorkę spadnie wiele zarzutów i niedociągnięć, przed którymi już będzie musiała się bronić w samym Ministerstwie Zdrowia, ale niestety na tym się nie skończy, gdyż nie ominie jej i oficjalna kontrola w samej Leśnej Górze, na której w 965 odcinku "Na dobre i na złe" Czajkowska zjawi się już z Begerem!

Maks przejmie gabinet Agaty w 965 odcinku "Na dobre i na złe"!

W 965 odcinku "Na dobre i na złe" jak podaje swiatseriali.interia.pl Elżbieta od razu zapozna ze sobą Maksa i Agatę, ale oczywiście to będzie zbędne, gdyż ta dwójka doskonale będzie się znać. I to nie tylko z pracy, ale i życia prywatnego, gdyż przecież w przeszłości byli nawet kochankami. A teraz staną po przeciwnych stronach, bo Beger będzie współpracował z Czajkowską!

- Pan doktor Beger jest nie tylko sygnalistą, ale będzie też pełnił w czasie kontroli funkcję doradcy klinicznego. Znam się na zarządzaniu, mam dyplomy lean management, ale potrzebuję obok siebie specjalisty od tematów medycznych - wyjaśni Elżbieta.

I już w 965 odcinku "Na dobre i na złe" przejmie jej gabinet, ale to wcale nie będzie koniec, bo Maks na tym się nie zatrzyma, z czego Agata doskonale zda sobie sprawę. I niestety wcale się nie pomyli, gdyż jeszcze będzie musiała grać tak, jak on jej zagra!

- Czy byłaby pani tak miła i udostępniła nam swój gabinet na czas działań w szpitalu? - zapyta Czajkowska.

- Oczywiście... - zgodzi się Woźnicka, nie chcąc pogarszać swojej i tak beznadziejnej sytuacji.

- Będziemy pani dyrektor potrzebowali praktycznie 24 godziny na dobę. Także proszę być cały czas pod telefonem, nawet w domu - zakomunikuje jej kontrolerka.

Woźnicka pożałuje, że nie zwolniła Begera w 965 odcinku "Na dobre i na złe"!

Wówczas w 965 odcinku "Na dobre i na złe" Agata wyjdzie ze swojego gabinetu i zobaczy zszokowane twarze wszystkich współpracowników, których powrót Maksa ogromnie zdziwi. I nic dziwnego, gdyż przecież będą żyli przekonaniem, że Woźnicka go zwolniła po całej sytuacji z pielęgniarką Majką (Katarzyna Wuczko), a teraz on jak gdyby nic wróci i to jeszcze w innej roli!

- Oficjalnie pełni funkcję doradcy klinicznego przy kontrolerze specjalnym Ministerstwa Zdrowia... - powie Majce, Agata.

- Zrób coś! - oburzy się Skawina, ale szybko zreflektuje się, że zwróciła się do przełożonej na "ty" - Przepraszam, pani dyrektor...

Tyle tylko, że w 965 odcinku "Na dobre i na złe" Woźnicka nie będzie mogła nic z tym zrobić. Tym bardziej, że wtedy wyjdzie na jaw, że tak naprawdę wcale go nie zwolniła tylko wysłała na zwolnienie chorobowe, przez co on będzie mógł wrócić. Jednak nikt nie przewidzi, że pojawi się w takiej roli, która oczywiście da mu możliwość zemsty, czego już obie będą świadome...

- Nic z tym nie mogę zrobić. Beger poszedł na zwolnienie chorobowe, a teraz z niego wrócił. Jak gdyby nigdy nic... - przyzna jej Agata.

- Jak to? - zdziwi się Majka.

- Jako sygnalista i konsultant... Nie chciałam go zwalniać dyscyplinarnie, więc... Mój błąd! - dokończy Woźnicka.

- A po co on tam jest... naprawdę? - zacznie zastanawiać się Skawina.

- Nie wiem. A może boję się odpowiedzi... - westchnie smutno dyrektorka.

- Będzie się mścił... - dokończy za nią pielęgniarka.