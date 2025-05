Na dobre i na złe, odcinek 957: Asia zrobi Radwanowi awanturę o dziecko Blanki ze strachu o ich syna! Każe mu wybierać - ZWIASTUN

"Na dobre i na złe" odcinek 957 - środa, 14.05.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Kłamstwo ciężarnej Blanki w 957 odcinku "Na dobre i na złe" pociągnie za sobą całą serię wstrząsających zdarzeń. Kiedy Mario zjawi się w mieszkaniu żony z rzeczami dla ich dziecka, Blanka skłamie, że ojcem jest Krzysztof Radwan. W ten sposób będzie chciała się pozbyć męża gangstera, by nie miał nic wspólnego z ich córką. Wyrzuci Mario za drzwi, ale on nie tak łatwo za wygraną.

Mario w 957 odcinku "Na dobre i na złe" ustali, czy Blanka i Radwan są razem?

Zdesperowany Milewski w 957 odcinku "Na dobre i na złe" od razu skontaktuje się ze swoim szpiegiem w Leśnej Górze, Tomaszem Jacyno (Antoni Sałaj). Lekarz na polecenie Mario będzie starał się ustalić z kim spotyka się Blanka, czy po ich rozstaniu naprawdę związała się z Radwanem.

Blanka i Krzysztof zamieszkają razem w 957 odcinku "Na dobre i na złe"

Na wieść o powrocie Mario w 957 odcinku "Na dobre i na złe" Krzysztof pochwali Blankę, że tak szybko zareagowała i wymyśliła sprytne kłamstwo. Żeby Radwan potwierdził ojcostwo dziecka Blanki zaproponuje wspólne mieszkanie, a ona zgodzi się do niego wprowadzić. Taki rozwój wydarzeń nie spodoba się Asi Gawryło, z którą Radwan wychowuje swojego syna.

Awantura Radwana z Asią o dziecko Blanki w 957 odcinku "Na dobre i na złe"

Przybrana matka Kubusia w 957 odcinku "Na dobre i na złe" zrobi Krzysztofowi awanturę, że narażą ją i własnego syna dla Blanki i jej dziecka. Wiedząc, że Mario jest gangsterem, Gawryło będzie się obawiała o bezpieczeństwo swojej rodziny. W przypływie gniewu Asia postawi Radwanowi warunek i zmusi go do wyboru - syn Kubuś czy Blanka i jej nienarodzona córka! Jaką decyzje podejmie Krzysiek? To się okaże niebawem...

Na dobre i na złe ZWIASTUN 957. Blanka okłamie Mario, że urodzi dziecko Radwana. Zamieszkają razem! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.