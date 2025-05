Na dobre i na złe, odcinek 956: Blanka i Radwan szpiegowani przez Tomasza! Będzie działał na zlecenie Mario - WIDEO, ZDJĘCIA

"Na dobre i na złe" odcinek 956 - środa, 7.05.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Blanka w ciąży w 956 odcinku "Na dobre i na złe" będzie miała najlepszą opiekę ze wszystkich pacjentek Krzysztofa Radwana. Nie bez powodu ordynator oddziału ginekologii i położnictwa w Leśnej Górze tak bardzo będzie się troszczył o Blankę. On nigdy nie przestał jej kochać! Pogodził się z tym, że wyszła za mąż za Mario Milewskiego, ale kiedy upewnił się, że to niebezpieczny gangster, wiedział, że musi być blisko, by ją chronić.

Powrót ciężarnej Blanki do Leśnej Góry po długiej nieobecności stał się dla Krzysztofa szansą, żeby udowodnić, jak bardzo mu na niej zależy. Znów stali się sobie bliscy...

Blanka i Krzysztof coraz bliżej w 956 odcinku "Na dobre i na złe"

W 956 odcinku "Na dobre i na złe" to Radwan przejmie rolę męża Blanki, ojca nienarodzonego dziecka, córeczki, która urodzi się dopiero za kilka tygodni. Po rozstaniu z Mario, wyjeździe do USA do swojej matki Wiktorii (Katarzyna Dąbrowska) Blanka podjęła decyzję, że wychowa dziecko sama, że córka, dla której wybrała imię Nina nigdy nie pozna ojca. Nieświadoma tego, że Mario tak łatwo nie odpuści i znajdzie w szpitalu szpiega.

Tomasz Jacyno szpiegiem Mario w Leśnej Górze w 956 odcinku "Na dobre i na złe"

Ciężarna Blanka i Radwan w 956 odcinku "Na dobre i na złe" nie zauważą, że obserwuje ich i podsłuchuje Tomasz Jacyno, który został "wtyczką" Mario w Leśnej Górze. Ginekolog zwróci ulubionej pacjentce, że za bardzo się przemęcza, że przed porodem powinna zwolnić tempo.

- O co się wściekasz? - O spanie w szpitalu, o niedbanie o siebie... - Ale zjadłam wszystkie witaminy, zjadłam też śniadanie... - Co właściwie tutaj robisz? Przecież dzisiaj nie masz dyżuru - To nie jest dzisiaj piątek? No wiesz, kobiety w ciąży, mózg trochę inaczej pracuje... - Za 20 minut kończę. Czekam na ciebie przed szpitalem. Wiozę cię prosto do domu - Może też być prosto do łóżka...

Mario wróci i w 956 odcinku "Na dobre i na złe" będzie obserwował Blankę z Radwanem

Niewinny flirt Blanki i Krzysztofa w 956 odcinku "Na dobre i na złe" nie umknie uwadze Tomasza, który od razu doniesie na tę parę Milewskiemu. Podejrzliwy Mario pojawi się Leśnej Górze i zacznie ciężarną ukochaną z ukrycia obserwować, pewny tego, że to jego dziecko urodzi, że oszukała go, że poroniła.