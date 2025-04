Na dobre i na złe, odcinek 955: Pojednanie Dominiki i Molendy! Spędzą razem noc, a potem mu wybaczy? - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"Na dobre i na złe" odcinek 955 - środa, 30.04.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 955 odcinku "Na dobre i na złe" Dominika z Molendą znajdą się na ostatniej prostej do wyrównania kryzysu i wybaczenia sobie błędów. To głównie psycholożka ma o co być zła, ponieważ mąż ukrywał przed nią prawdę o biologicznym synu. Afera rozkręciła się na całego, a Dominika z Emilką przeniosły się do domu pani Uli. Na szczęście widać światełko w tunelu do ostatecznego pogodzenia się, a już w 955 odcinku "Na dobre i na złe" psycholożka da jeszcze więcej znaków świadczących o tym, że chce powrotu miłości z mężem.

Dominika zaprosi Marcina na noc

Kiedy psycholożka powróci do Leśnej Góry po zabiegu, ponieważ jej L4 dobiegnie końca, Molenda zrobi wszystko byle tylko jakoś zagaić rozmowę.

- To był pretekst? – cytuje portal światseriali.interia.pl słowa Kwietniewskiej. Zauważy, że mąż próbuje ją zagadywać o byle co i ciągle szuka kontaktu.

- Żeby z tobą rozmawiać? Nie. I tak. Nie za wcześnie wróciłaś do pracy? Na pewno dobrze się czujesz? – Molenda spróbuje wybrnąć z sytuacji.

- Dobrze.

- Spokojnie przespałaś noc?

- Tak.

- A jak mała?

- W porządku.

- Wiesz, że po usunięciu kamienia czeka cię jeszcze usunięcie pęcherzyka żółciowego?

- Wiem – potwierdzi psycholożka i od słowa do słowa zaprosi męża na wieczór, by utulił Emilkę do snu. Sama spostrzeże, że brakuje jej ukochanego. W ten wieczór pozwoli zostać Marcinowi na noc.

Pojednanie Dominiki i Molendy w 955 odcinku "Na dobre i na złe". Te znaki to nie przypadek!

Następnego dnia Marcin powróci do tematu bliskości i podziękuje żonie za możliwość spędzania czasu z Emilką.

- Nie chciałem ci przeszkadzać, ale… Chcę powiedzieć, jak bardzo doceniam to, że pozwoliłaś mi zostać wczoraj, że mogłem być przy tobie i Emilce… Chociaż na kanapie nie było zbyt wygodnie – uzna anestezjolog - Chcę, żebyś wiedziała, jak bardzo się cieszę, że znowu normalnie możemy rozmawiać – doda.

- Jak na razie, to właściwie tylko ty mówisz – zauważy psycholożka, ale będzie widać, że sama jest w dobrym humorze.

- Bo tak bardzo…

- To przestań wreszcie gadać - zauważy kobieta, a Molenda przyciągnie ją i pocałuje. Będzie to znak, że kryzys dobiega końca. Możliwe, że niebawem Dominika z Emilką wrócą do domu.