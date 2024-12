Na dobre i na złe, odcinek 939: Porwana Blanka przeprowadzi nielegalną operację! Straci prawo do wykonywania zawodu?

Na dobre i na złe, odcinek 939: Mario wróci do Polski! Porywacze Blanki sprowokują go i zmuszą do przyjazdu

"Na dobre i na złe" odcinek 939 - środa, 8.01.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Blanka w 939 odcinku "Na dobre i na złe" znajdzie się w bardzo niebezpiecznej pozycji. Gangster Sergio ścignie lekarkę do rezydencji, gdzie przywita się z nią jak ze starą znajomą. Oczywiście pokazówka ma na celu wyciągnąć od Consalidy potrzebne informacje, albo po prostu użyć jej do ściągnięcia Mario (Marcin Korcz) do Polski. Ludzie mafii nie wierzą bowiem, że Milewski nie żyje. Całkiem trafnie, bo mężczyzna faktycznie się ukrywa, o czym Blanka najlepiej wie.

- (...) Odwieźcie mnie do domu - cytuje portal światseriali.interia.pl żądanie Blanki.

- Obawiam się, że nie możemy tego zrobić - syknie Sergio i zabierze dziewczynie telefon.

- Tylko jeden numer zapisany w pamięci. Ciekawe, do kogo... - powie gangster i zagrozi, że zaraz może użyć lekarki do ściągnięcia Mario na miejsce, a to może się bardzo źle skończyć.

Blanka przymuszona do operacji gangstera w 939 odcinku "Na dobre i na złe"

Blanka zostanie w willi i to wbrew swojej woli. Sergio zleci pilnowanie dziewczyny niejakiemu Łosiowi. Niestety mężczyzna bardzo źle się poczuje, dostanie nagłego ataku bólu, a lekarka szybko zdiagnozuje atak wyrostka. Rozkaże natychmiastowe pojechanie do szpitala, ale Sergio uzna, że to przecież niemożliwe.

- Dzięki twojemu kochanemu Mariuszkowi żaden z nas nie może swobodnie poruszać się poza murami tej rezydencji - cytuje wspomniany portal.

- (...) Jak nie chcecie go zawieźć do szpitala, to chociaż wywieźcie go kawałek stąd, zostawcie na przystanku autobusowym i wezwijcie karetkę - powie Blanka.

- Ktoś go może namierzyć (...) - oceni Sergio.

- Musicie mu pomóc! - uprze się Milewska.

- Jesteś lekarzem, to mu pomóż. (...) Nie robiłaś specjalizacji z chirurgii? - Sergio połączy fakty i każe przetrzymywanej lekarce przystąpić do zabiegu.

Blanka zoperuje Łosia, ale niebezpieczeństwo nie zniknie

Blanka zauważy w 939 odcinku "Na dobre i na złe", że może stracić prawo do wykonywania zawodu. Stanie przed wielkim dylematem moralnym. Ostatecznie pomoże gangsterowi i to z sukcesem!

- (...) Zbieraj się - usłyszy lekarka po wykonanym zabiegu.

- W sumie to jesteś nawet przydatna, ale słowo się rzekło... Chłopaki wysadzą cię niedaleko jakiejś cywilizacji. Tylko pamiętaj. Co stało się w Vegas, zostaje w Vegas albo... - przez chwilę wyda się, że Sergiusz wypuści Blankę, ale to jeszcze nie koniec.