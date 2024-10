Na dobre i na złe, odcinek 931: Gwiazdor kardiochirurgii katem Oliwki! Profesor Sokołek narobi skandalu w Leśnej Górze - ZDJĘCIA

Na dobre i na złe, odcinek 928: Pobity Damian wyzna Dominice, że to Marcin go tak potraktował! Ukochana Molendy nigdy mu tego nie wybaczy? - ZDJĘCIA

"Na dobre i na złe" odcinek 931 - środa, 30.10.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 931 odcinku "Na dobre i na złe" w Leśnej Górze pojawi się gwiazda kardiochirurgii. Wszyscy lekarze będą oczekiwać przybycia prof. Norberta Sokołka, wybitnego specjalisty znanego na całym świecie. Jak podaje portal światseriali.interia.pl, Oliwia doskonale zna postać profesora, niestety z tej bardzo nieciekawej strony...

Norbert Sokołek narobi zamieszania w Leśnej Górze

Wybitny profesor ma zawitać na oddział Maksa i może sam Beger również odczuje ekscytację, ale za to bardzo nie spodoba mu się fakt, że przy innowacyjnej operacji Sokołka ma być jedynie obserwatorem... Profesor ma przeprowadzić operację wszczepienia bajpasów swoją nowatorską metodą. Maks chętnie uczestniczyłby w przełomowym momencie w Leśnej Górze, ale pracując przy stole, a nie oglądając wszystko z boku.

W 931 odcinku "Na dobre i na złe" Sokołek zawita do szpitala z przytupem. Jak podaje wspomniany portal, do Leśnej Góry prywatnym samolotem sprowadzi go milioner Gabriel (Leszek Abrahamowicz), który - ze względu na oszustwa podatkowe, jakich dopuścił się jego księgowy - nie może wyjeżdżać z kraju. Cała sytuacja zrobi się mocno dziwna. Tym bardziej, że opiekę nad milionerem Maks zleci Oliwce. Mało tego, zabierze stażystkę na uroczyste przywitanie wybitnego lekarza, a ona wpadnie w panikę. Beger nie zrozumie zachowania dziewczyny.

Oliwka ofiarą profesora Sokołka w przeszłości

Wkrótce w "Na dobre i na złe" wyjdzie na jaw prawda o profesorze. Oliwka doskonale zdaje sobie sprawę, iż Norbert za bardzo interesuje się studentkami, wykorzystuje swoją pozycję i przekracza granicę. Stażystka będzie najzwyczajniej w świecie bać się profesora, z którym miała styczność w przeszłości... Mężczyzna narobił jej traumy, a to jeszcze nie koniec. Sokołek nie cofnie się przed obrzydliwym zachowaniem nawet podczas konsylium przed operacją milionera. Właśnie wtedy w 931 odcinku "Na dobre i na złe" pozwoli sobie dotykać Julki (Aleksandra Hamkało)... Wizyta Sokołka w Leśnej Górze będzie miała swoje skutki.