Zuza nie będzie działać sama w 1006 odcinku „Na dobre i na złe”!

W 1006 odcinku „Na dobre i na złe” widzowie wreszcie dowiedzą się, na czyje zlecenie będzie działać porywaczka Zuza, która jak się okaże wcale nie bez przyczyny zakręci się akurat obok Blanki. Tym bardziej, że wciąż będzie ona żoną Maria (Marcin Korcz), o którego tak naprawdę będzie się rozchodzić. I choć początkowo faktycznie można było pomyśleć, że to ludzie z przeszłości Milewskiego stoją za porwaniem jego córki, to z czasem ta perspektywa zaczęła się oddalać.

Zwłaszcza, gdy okazało się, ze stoi za tym właśnie przyjaciółka Blanki, co widzowie już wcześniej zaczęli podejrzewać. I wcale się nie pomylili. Tyle tyko, że wtedy jeszcze nie było wiadomo, że Zuza wcale nie działa sama. Ale już w 1006 odcinku „Na dobre i na złe” wyjdzie na jaw, że Krawicz ma nie tylko wspólnika z półświatka, Dawida Rapackiego, ale także i głównego zleceniodawcę, z którym jej łącznikiem będzie właśnie gangster!

To gangster Sergiusz zlecił porwanie córki Milewskich w „Na dobre i na złe” !

W 1006 odcinku „Na dobre i na złe” Zuza spotka się z Dawidem w parku, gdzie Rapacki przekaże jej telefon od ich szefa. Wówczas widzowie usłyszą w słuchawce głos gangstera Sergiusza (Mateusz Kaczmarek), a także zobaczą, jak kontaktuje się on z Krawiec z więzienia, do którego swoimi zeznaniami wcześniej wpakował go właśnie Mario!

Wówczas w 1006 odcinku „Na dobre i na złe” stanie się jasne, że Krawicz działa właśnie na zlecenie Poznańskiego, który w ten sposób będzie chciał zemścić się na Milewskim! I choć małżonkowie podejrzewali to nawet wcześniej,do tego stopnia, że zjawili się nawet u niego w więzieniu, to jednak ostatecznie odpuścili temat, gdy Sergiusz okłamał ich, że nie ma z tą sprawą nic wspólnego. A będzie miał i to bardzo dużo!

- Gdzie jest dziecko Milewskiego? – spyta ją otwarcie Sergiusz.

Poznański postawi Krawicz ultimatum w 1006 odcinku „Na dobre i na złe”!

W tym momencie w 1006 odcinku „Na dobre i na złe” Zuza zacznie się tłumaczyć szefowi, ale nie zdoła go oszukać, bo on wszystko będzie wiedział. Do tego stopnia, że otwarcie zacznie jej grozić, gdy dowie się, co próbowała zrobić!

- Sprawa się trochę skomplikowała. Jest w szpitalu… - zacznie Zuza, ale wściekły gangster nawet nie pozwoli jej dokończyć - Zamknij się i słuchaj! Wiem, że sprzedałaś dom i próbowałaś uciec z kraju. Ja wiem wszystko! Przede mną nie ma ucieczki! Dlaczego ją oddałaś?

Wtedy w 1006 odcinku „Na dobre i na złe” Krawicz zacznie zapewniać Poznańskiego, że ma już nowy plan na pojmanie córki Milewskich po swoim wcześniejszym niewypale. Ale Sergiusza wcale nie będzie obchodził sposób, w jaki Zuza znów porwie córkę Blanki i Maria, gdyż będzie się liczył dla niego wyłącznie szczęśliwy dla niego finał, co da jej to jasno do zrozumienia.

- Bo była chora! Mario postawił przed jej salą jakiegoś ochroniarza, ale chłopak jest na portalu randkowym, więc pomyślałam… - spróbuje dokończyć Krawicz, ale Poznański znów wejdzie jej w słowo - Nic mnie nie obchodzi, jak to zrobisz! Chora albo zdrowa, chcę mieć to dziecko! I nie próbuj kombinować, bo to się źle dla ciebie skończy!

Kiedy 1006 odcinek "Na dobre i na złe"?

Odcinek 1006 "Na dobre i na złe" będzie miał premierę w środę, 25 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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