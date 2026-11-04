Na dobre i na złe, odcinek 1004: Maria załatwi żonę Dobrego, a Beger wyrzuci gwałciciela z Leśnej Góry! - ZDJĘCIA

Beger wypędzi Jakuba Dobrego z sali operacyjnej w 1004 odcinku "Na dobre i na złe"

Powrót Jakuba Dobrego do Leśnej Góry w 1004 odcinku "Na dobre i na złe" wywoła gwałtowny sprzeciw wszystkich przyjaciół Marii, którzy wiedzą o tym, że kardiochirurg z Krakowa ją zgwałcił.

Ale dla Begera będzie się liczyło tylko to, że dzięki operacji przeszczepu serca i płuc u jednego pacjenta o Leśnej Górze będzie głośno w całym kraju. Wściekły Michał (Mateusz Janicki) dobitnie powie Begerowi co o nim myśli, a dyrektor szpitala zacznie się bronić, że nie wiedział o gwałcie.

Kiedy Dobry przyjedzie do Leśnej Góry w 1004 odcinku "Na dobre i na złe" nie będzie mógł liczyć na serdeczne powitanie. Ani na to, że zapisze się na kartach historii medycyny jako kardiochirurg, który przeprowadzi tak skomplikowaną operację.

Na sali operacyjnej do akcji wkroczy Beger, który w 1004 odcinku "Na dobre i na złe" wyrzuci Dobrego z bloku!

- Wchodzę za ciebie...

- To jakiś żart?To mój pacjent!

- Nie mogę, znając wszystkie fakty na temat twojej napaści na doktor Malewicz, z czystym sumieniem udzielić ci uprawnień do wykonywania procedur chirurgicznych w tym szpitalu…

- Nie możesz...

- Mogę! Poinformowałem już ochronę, ale mam nadzieję, że wyjdziesz po dobroci...

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Maria zaszantażuje żonę Dobrego w 1004 odcinku "Na dobre i na złe"

Natomiast w Krakowie w 1004 odcinku "Na dobre i na złe" Maria znów spotka się z Dorotą, gotowa na kolejne starcie z żoną Dobrego, która kryje jego podłe czyny od lat. Lekarka zdobędzie kopie skarg, które ofiary Jakuba zgłosiły w kadrach, ale później je wycofały przez Dorotę. Rozmowę tym razem zacznie od szantażu.

- Tutaj jest kopia protokołów z przesłuchania w sprawie gwałtu. To jest lista dziewczyn, które pracowały na kardiochirurgii w tym samym szpitalu, w którym nadal pracuje Jakub, ale magicznie dostały oferty pracy z prywatnej sieci Medicartis, zaraz po tym jak rozstały się z twoim mężem... No i sprawdziłam, jesteś w zarządzie tej firmy...

- Ja myślałam, że ty naprawdę coś osiągnęłaś. Ale widzę, że na razie słabiutko... Ciastko do kawy?

- Tu są skargi z kadr na twojego męża. Zgłaszające wycofały skargi, ale mam kopie! Dziewczyny z kadr nie są głupie i nie są fankami twojego męża! Może dla ciebie, dla prokuratora i nawet dla dyrektora szpitala w Krakowie to nie są interesujące dokumenty, ale dla dobrego dziennikarza śledczego…

- Słucham?

- Rozmawiałam z kilkoma dziennikarzami. Są żywo zainteresowani historią genialnego kardiochirurga - gwałciciela, którego żona, korzystając ze swoich koneksji, przez lata pomagała mu, nie ponosić konsekwencji za swoje czyny!

- Marysiu, żaden szanujący się dziennikarz nie weźmie cię poważnie!

Kpiący ton Doroty w 1004 odcinku "Na dobre i na złe" nie powstrzyma Marii przed szantażem. Zdobędzie się na odwagę, by wystąpić przeciwko Dobrym i walczyć o karę dla gwałciciela.

- Jeszcze dziś pójdziesz na policję i złożysz dokumenty obciążające Jakuba! Na pewno masz zachowane na niego jakieś papiery na czarną godzinę...

- To dobre. A jeśli tego nie zrobię?

- Kopie tych dokumentów trafią do najlepszych redakcji w Polsce...

- Tylko tyle?

- Zamkniesz za mną... - powie Maria na pożegnanie, a Dorota wybiegnie za nią do drzwi swojej rezydencji.

- Daruj sobie następnym razem takie odwiedziny! Chyba że będziesz miała prawdziwego asa w rękawie!

W finale 1004 odcinka "Na dobre i na złe" Dorota zadzwoni do Jakuba, by uprzedzić męża, że czekają ich kłopoty. Do Leśnej Góry przyjedzie błyskawicznie prawnik Dobrych...

Kiedy 1004 odcinek "Na dobre i na złe" w TVP2?

Odcinek 1004 "Na dobre i na złe" będzie miał premierę w środę, 4 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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