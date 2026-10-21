Na dobre i na złe, odcinek 1003: Porywaczka Zuza zabierze chorą Ninę przychodni! Poda fałszywe imię, ale i tak wpadnie - ZDJĘCIA

Zuza będzie gotowa do ucieczki z Niną w 1003 odcinku "Na dobre i na złe"

Zuza nie zrezygnuje ze swojego planu i w 1003 odcinku "Na dobre i na złe" zgromadzi pieniądze, dzięki którym będzie mogła opuścić kraj razem z porwaną córką Blanki (Pola Gonciarz) i Maria (Marcin Korcz). Kobieta będzie chciała zniknąć z Niną, zanim jej bliscy zdołają ją odnaleźć. Nie przewidzi jednak, że sytuację skomplikuje nagła choroba dziecka. Kiedy Nina zacznie gorączkować, Zuza stanie przed trudnym wyborem. Zignorowanie objawów może zagrozić zdrowiu dziewczynki, ale poszukiwanie pomocy oznacza ryzyko, że ktoś odkryje jej prawdziwą tożsamość. Porywaczka zdecyduje się w końcu pójść z małą do przychodni. Podczas rejestracji nie poda jednak jej prawdziwego imienia. Nina zostanie zgłoszona jako Zosia.

Lekarz nakaże zabrać "Zosię" do szpitala

Wizyta w przychodni nie przyniesie Zuzie ulgi. Dyżurny lekarz zbada dziewczynkę i uzna, że jej stan wymaga znacznie poważniejszej pomocy. Podejrzewając ostre zapalenie ucha środkowego, zwróci uwagę przede wszystkim na wysoką gorączkę i odwodnienie.

- Wygląda mi to na ostre zapalenie ucha środkowego… Ale ta gorączka i odwodnienie są w tej chwili poważniejszym problemem... Zosia powinna jak najszybciej trafić do szpitala!

Lekarz nie poprzestanie na zaleceniu hospitalizacji. Wyjaśni też Zuzie, z jak poważnymi konsekwencjami może wiązać się dalsze pogarszanie stanu dziecka. - Jeśli nie zbijemy gorączki, Zosia może dostać drgawek, może dojść do uszkodzenia mózgu… Nie chcę pani straszyć, ale sprawa jest poważna…

Dla Zuzy będzie to kolejny problem. Z jednej strony nie będzie mogła pozostawić chorej Niny bez pomocy, z drugiej zaś skierowanie dziewczynki do szpitala może zniweczyć przygotowaną ucieczkę.

Porywaczka Zuza straci kontrolę nad sytuacją?

Fałszywe imię nie rozwiąże problemu, z którym Zuza przyjdzie do przychodni. Nina będzie potrzebowała pilnej pomocy, a porywaczka znajdzie się pod presją decyzji, której konsekwencje mogą być dla niej bardzo poważne. Czy zdecyduje się posłuchać lekarza i pozwoli, by dziewczynka trafiła do szpitala? Zdradzamy, że tak, a wkrótce także Blanka trafi na ślad córki. Nina faktycznie znajdzie się na SOR-ze w Leśnej Górze, a Blanka odzyska córkę. Dziewczynka będzie jednak w ciężkim stanie i przejdzie pilną operację. Zuza nie porzuci swoich zamiarów i również pojawi się w szpitalu, próbując ponownie zbliżyć się do dziecka. Tym razem jej plan nie zakończy się powodzeniem, a porywaczka zostanie zatrzymana.

Kiedy 1003 odcinek "Na dobre i na złe"?

Odcinek 1003 "Na dobre i na złe" będzie miał premierę w środę, 28 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.