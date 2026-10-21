Hotel Paradise 13. Zaręczyny po raz pierwszy w historii programu! Fani już wskazali Wiktorię i Filipa

Hotel Paradise 13. Produkcja ujawniła sekret sezonu

Na instagramowym profilu "Hotelu Paradise" pojawił się wpis zapowiadający wyjątkową wiadomość związaną z 13. edycją. Początkowo widzowie mieli zobaczyć nagranie od Edyty Zając, która obecnie przebywa na planie programu. Plany pokrzyżowały jednak problemy techniczne, dlatego twórcy zdecydowali się przekazać informację w inny sposób.

"Mieliśmy pokazać Wam dzisiaj wideo prosto od Edyty, która obecnie znajduje się na planie "Hotelu Paradise"… pokonały nas złośliwe przeszkody techniczne! 🙈 Nie chcemy jednak zostawiać Was z niczym, dlatego postanowiliśmy nie czekać na naprawę usterki i zdradzić Wam sekret 13. edycji Hotelu Paradise! 🤫✨ Trzymajcie się mocno, bo tego jeszcze nie było...❤️" - napisano na Instagramie.

Zapowiadane zaręczyny stały się jednym z najgłośniejszych wydarzeń tej edycji. Fani szybko zaczęli komentować sytuację, wskazując na Wiktorię i Filipa.

Hotel Paradise 13. Wiktoria i Filip zaręczyli się? Widzowie komentują

Relacja Wiktorii i Filipa już wcześniej wzbudzała kontrowersje. Część widzów podejrzewała, że ich wcześniejsza znajomość i ponowne spotkanie w programie mogły być elementem zaplanowanej gry. Teraz temat powrócił przy okazji zaręczyn.

"Wiki i Fifi :) 👏" - napisała jedna z osób.

Inni internauci nie kryli sceptycyzmu. "No tak ustawka, która kończy się zaręczynami 😂 fajnie napisany scenariusz 👏" - skomentowała jedna z widzek.

Pod wpisem pojawił się również komentarz: "Przecież to nie tajemnica...Fiffi oświadczy sie Wiktorii....słabe".

Nie zabrakło też ostrzejszych opinii. "Ustawka ustawka I jeszcze raz ustawka. Bardzo nie fair wobec innych użytkowników 😢" - napisała kolejna osoba.

Hotel Paradise 13. Nie wszyscy obstawiają Wiktorię i Filipa

Choć wielu widzów od razu powiązało zaręczyny z Wiktorią i Filipem, niektórzy mieli zupełnie inną teorię. Jedna z internautek zasugerowała, że wyjątkowa wiadomość może dotyczyć Edyty Zając.

"Przepuszczam, że zaręczyny będą pani Edytki 🫣🫣🥳" - napisała.

Zapowiedź produkcji wywołała więc sporo komentarzy, a relacja Wiktorii i Filipa ponownie znalazła się w centrum dyskusji. Zaręczyny są wyjątkowym momentem w historii "Hotelu Paradise", ale reakcje widzów pokazują, że nie wszyscy odbierają je w ten sam sposób.