Na dobre i na złe. Mario zniknie już na zawsze? Nie zniesie ślubu Blanki z Radwanem

Nowina o ślubie Blanki i Radwana wstrząśnie Milewskim w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po wakacjach!

W nowym sezonie "Na dobre i na złe" po wakacjach nastąpi ostateczny koniec Mario? Bardzo możliwe, że gangster w końcu odpuści i zostawi Blankę i Ninę w świętym spokoju! Ale czemu tak się stanie, skoro dzięki Tomaszkowi (Antoni Sałaj), już będzie wiedział, że dziewczynka jest jego upragnioną córką? Wszystko prze kolejne kłamstwo! Jednak tym razem wcale nie Milewskiej, a jak podaje swiatseriali.interia.pl Radwana, które aż zwali jego rywala z nóg!

A wszystko przez to, że w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej Krzysiek okłamie Mario, że oświadczył się Blance, a ona zgodziła się zostać jego żoną! Radwan wciśnie mu kit o tym, że niedługo pobiorą się z jego żoną i stworzą Ninie prawdziwą i bezpieczną rodzinę, której już nikt i nic nie będzie zagrażać! I to tak wstrząśnie Milewskim, że zszokowany wyjdzie z gabinetu Radwana i wsiądzie do swojego samochodu, gdyż uwierzy w każde jego słowo!

Zraniony Mario nie domyśli się kłamstwa Krzyśka w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej!

W nowym sezonie "Na dobre i na złe" po wakacjach Mario długo nie będzie mógł dojść do siebie po rewelacji o ślubie Blanki i Radwana, jaką usłyszy od samego Krzyśka! I nic dziwnego, gdyż będzie to dla niego cios prosto w serce, że jego ukochana żona, którą będzie kochał jak nikogo innego zgodziła się wyjść za jego największego rywala!

Tym bardziej, że w przeciwieństwie do niego faktycznie będzie on w stanie zapewnić jej i ich córce bezpieczeństwo, a jego już nawet sama Blanka zacznie się bać! I to tak nim wstrząśnie, że postanowi się pożegnać! Zdradzamy, że Mario nagra dwie wiadomości - jedną do swojej córki, w której przyzna się do tego, że to on jest jej ojcem i dla jej spokoju zrobi wszystko, a drugą do swojej żony, w której ponownie wyzna jej miłość na wieki. I od razu wyśle je do Milewskiej!

Taki będzie ostateczny koniec Mario w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po wakacjach?

Oczywiście, w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po wakacjach Blanka od razu odsłucha obie wiadomości, do czego jednak nie przyzna się Krzyśkowi! Jednak Radwan od razu jej powie o rewelacji, jaką sprzedał jej mężowi, czym mocno ją zaskoczy! A to dlatego, że wówczas Milewska zda sobie sprawę, czemu jej mąż nagrał te dwa nagrania.

Czy tuż po nich w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej "przegrany" Mario faktycznie zdecyduje się usunąć się w cień, oddając tym samym żonę i swoją córeczkę w ręce Radwana? Czy Blanka w końcu odetchnie z ulgą z powodu zniknięcia Mario już na zawsze? A może wręcz przeciwnie będzie to jedynie cisza przed kolejną burzą? Przekonamy się już niebawem!