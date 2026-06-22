Na dobre i na złe. Jakub Dobry nie zniknie z Leśnej Góry w nowym sezonie! Oprawca Marii jeszcze da o sobie znać - ZDJĘCIA

Jakub zostanie w szpitalu, ale już w innej roli w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po wakacjach!

W nowym sezonie "Na dobre i na złe" po wakacjach oprawca Marii wciąż zostanie w Leśnej Górze, tak gdyby nic się nie stało i jakby nie skrzywdził Malewicz. Zwłaszcza, że przecież w jego mniemaniu to on będzie ofiarą, bo lekarka zepchnęła go ze schodów, gdy znów chciał się do niej dobrać. Czy z tego względu wciąż będzie zatruwał jej życie?

Bardzo możliwe, bo w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej kardiochirurg już dojdzie do siebie i odzyska zdrowie. Tyle tylko, że wcale nie zniknie ze szpitala. Jednak już nie będzie przebywał w nim jako pacjent, a znów jako lekarz!

Dobry wepcha się na salę operacyjną do Glorii i Kamila w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej!

Sławomir Wierzbicki pokazał na swojej rolce na Instagramie, jak Dobry w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po wakacjach doczepia się do Kamila i Glorii w sprawie kolejnych pacjentów. Być może i oni, byli wcześniej pod jego opieką, tak jak pacjentka, pod pretekstem której specjalnie się tam pojawił, aby po skrzywdzeniu Marii ponownie się z nią zobaczyć.

Jednak w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej Jakub posunie się jeszcze dalej i wraz z Kamilem i Glorią zacznie przygotowywać się do operacji, jakby w Leśnej Górze brakowało kardiochirurgów. Ale nic takiego nie będzie miało miejsca, bo w pogotowiu będzie przecież Maks Beger. I to właśnie on znów będzie musiał wkroczyć do akacji.

Beger przepędzi Dobrego w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po wakacjach!

W nowym sezonie "Na dobre i na złe" po wakacjach Maks uniemożliwi Jakubowi wejście na salę operacyjną. Beger ostro rozmówi się z Dobrym, czym zyska ogromny podziw nie tylko w oczach Krasuckiej, ale i Zawady. Tym bardziej, że przepędzi kardiochirurga i sam zajmie jego miejsce u boku swoich lekarzy. Ale czy pozbędzie się go na dobre?

Zwłaszcza, że teraz na planie do nowego sezonu "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej pojawiła się także i jego żona Dorota (Joanna Kuberska). Aktorka pochwaliła się zdjęciem zza kulis, na których jednak nie widać obok niej Dobrego! Czy to oznacza, że zniknie on w końcu na dobre, a jego żona wreszcie przejrzy na oczy i stanie przeciwko niemu? A może wręcz przeciwnie jej pojawienie się będzie kolejną ciszą przed burzą ich obojga? Przekonamy się już w nowych odcinkach!

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