Na dobre i na złe. Blanka wskaże winnego zaginięcia Ninki! Jej podejrzenia zszokują wszystkich

Dramatyczna akcja poszukiwawcza i brak przełomu

Działania służb ratunkowych oraz policji wokół leśnej skarpy będą prowadzone nieprzerwanie do późnych godzin nocnych. Cały trudny teren zostanie rozświetlony silnymi reflektorami, a policjanci i ochotnicy bez chwili odpoczynku będą przeczesywać gęste zarośla, walcząc z uciekającym czasem. Do akcji poszukiwawczej zostanie zaangażowany również najnowocześniejszy sprzęt, jednak nawet specjalistyczny dron wyposażony w kamerę termowizyjną nie da odpowiedzi na pytanie, gdzie znajduje się dziecko.

– Próbujemy jeszcze z termowizją, ale... – usłyszy od technika zrozpaczona Blanka.

Właśnie w tym krytycznym momencie, gdy napięcie sięgnie absolutu, na miejscu dramatu pojawi się Mario. Jego widok nie przyniesie jednak udręczonej matce upragnionej nadziei, lecz natychmiast wywoła ogromny gniew.

Ostre oskarżenia i wybuch gniewu Blanki

Na widok męża lekarka straci resztki powściągliwości i da upust wszystkim emocjom, które tłumiła w sobie od dłuższego czasu. Widok Maria podziała na nią jak zapalnik. Nie pozwoli mu nawet dojść do słowa i od razu przejdzie do gwałtownego ataku:

– Czego tu chcesz!?

Zaraz potem wprost zarzuci mu, że to jego dawne relacje ze środowiskiem przestępczym i niebezpieczne układy doprowadziły do uprowadzenia ich ukochanej córki:

– Te twoje szemrane, brudne interesy! Twoi znajomi! Bandyci bez skrupułów!

Mario spróbuje się bronić i natychmiast wyjaśnić całą sytuację, przypominając, że chodzi jedynie o jego biznesowego partnera:

– To mój wspólnik! Sama mnie tam zawiozłaś!… Ty chyba nie myślisz, że…?

Blanka nie dopuści go jednak do słowa i kategorycznie przetnie jego tłumaczenia:

– Tak! Tak właśnie myślę! To przez ciebie! Przez to, kim byłeś i przez to, kim jesteś!!!

Po tych mocnych słowach odwróci się na pięcie i odejdzie, pozostawiając Maria w całkowitym osłupieniu.

Złudzenie czy bolesna prawda?

Dla udręczonej lekarki wszystkie elementy tej tragicznej układanki zaczną układać się w jedną spójną całość. Będzie głęboko przekonana, że brak jakichkolwiek śladów po dziecku to nie przypadek, lecz zaplanowana zemsta ludzi z dawnego środowiska jej męża. Czy intuicja zrozpaczonej matki okaże się trafna, czy też strach i bezsilność popchną ją do niesprawiedliwych oskarżeń? Odpowiedź na to pytanie może całkowicie zmienić losy ich rodziny i ujawnić prawdy, które uderzą w same fundamenty ich małżeństwa.

Kiedy i gdzie oglądać odcinek 997. serialu "Na dobre i na złe"?

Emisja 997. odcinka „Na dobre i na złe” odbędzie się po wakacyjnej przerwie. Widzowie będą mogli obejrzeć ten poruszający i pełen emocji epizod w środę 16 września o godzinie 20:55 na kanale TVP2.

Źródło: Interia

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