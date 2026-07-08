Na dobre i na złe. Blanka po porwaniu córki nie posłucha policji. Narazi Ninę na jeszcze większe niebezpieczeństwo

Kiedy profesjonalne metody zawodzą, do głosu dochodzą pierwotne instynkty. Dokładnie to wydarzy się w życiu Blanki (Pola Gonciarz) w 999. odcinku serialu „Na dobre i na złe”. Mijają cztery doby od momentu, w którym Nina (Rita Sobocińska) została porwana przez bezwzględnych przestępców. Dla kochającej matki cztery dni bez jakiejkolwiek wiadomości to cała wieczność. Uznając, że policjanci działają zbyt opieszale i marnują cenny czas, kobieta podejmie decyzję o samodzielnym odnalezieniu córki, co może wywołać lawinę niebezpiecznych zdarzeń.

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Samotna walka o dziecko wbrew policyjnym ostrzeżeniom

Mieszkanie Blanki zamieni się w prowizoryczne centrum poszukiwań, zasypane materiałami informacyjnymi. Lekarka zorganizuje setki plakatów z twarzą córki i zaplanuje ich rozklejanie, a także potężną kampanię w social mediach i współpracę z fundacjami poszukiwawczymi.

Jej mąż, Mario, spróbuje przemówić jej do rozsądku, powtarzając ostrzeżenia mundurowych, że presja medialna może zmusić przestępców do panicznych i brutalnych kroków. Blanka zafiksowana na jednym celu, kompletnie odrzuci te argumenty:

— Oni nic nie robią! Nic! Cztery dni! Gdyby od razu uruchomili Child Alert, to może by ją znaleźli! — wykrzyczy w emocjach, mając za złe policji brak radykalnych ruchów.

Blanka nieświadomie ryzykuje życiem Niny

Ignorowanie policyjnych zakazów to wyraz głębokiej paniki. Blanka podświadomie wie, że ryzykuje życiem Niny. Przeszukując sieć w poszukiwaniu podobnych spraw, natknie się na przerażające statystyki, które całkowicie zburzą jej spokój. Podczas rozmowy z mężem jej pancerz twardej i zdecydowanej kobiety nagle pęknie:

— Czytałam w internetach, że jak porywacze nie odzywają się w ciągu 48 godzin, to... Mogli wywieźć Ninę za granicę albo... — zaszlocha, załamując się pod ciężarem czarnych myśli.

Mario widząc swoją żonę w tak dramatycznym stanie, odpuści dalsze dyscyplinowanie jej. Obejmie ją ramionami i zadeklaruje pełne wsparcie:

— Znajdziemy ją. Obiecuję.

Wspólnie podejmą ryzyko, które może rozwścieczyć porywaczy i postawić życie ich dziecka pod wielkim znakiem zapytania.

Kiedy i gdzie oglądać 999. odcinek "Na dobre i na złe"?

Czy wielka akcja społecznościowa Blanki pomoże odnaleźć małą Ninę, czy też doprowadzi do najgorszego scenariusza? Przekonamy się o tym oglądając 999. odcinek „Na dobre i na złe”, którego emisja zaplanowana jest na środę, 30 września o godzinie 20:55 w TVP2. Ten powakacyjny epizod z pewnością na długo zapadnie w pamięć fanów.

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