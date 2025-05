Koniec Na dobre i na złe. To Maks Beger doprowadzi do awarii w Leśnej Górze w ostatnim 959 odcinku! Będzie obserwował Agatę przez kamerę monitoringu - ZDJĘCIA

Koniec Na dobre i na złe. To on zabierze córkę Blanki w ostatnim 959 odcinku! Wiemy, kto będzie stał za zaginięciem Niny - ZDJĘCIA

"Na dobre i na złe" odcinek 959 ostatni finał sezonu - środa, 28.05.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Tajemniczy haker w finale sezonu "Na dobre i na złe" w 959 odcinku, który wykorzysta panikę panującą w szpitalu, by wejść do budynku, chodzić po korytarzach, zajrzeć nawet na oddział noworodkowy! Mało tego, nikt go nawet nie zatrzyma, nie zainteresuje się dziwnie wyglądającym mężczyzną!

Kim będzie tajemniczy haker w finale sezonu "Na dobre i na złe"? Maks Beger czy Mario Milewski?

Zakapturzony mężczyzna to najpewniej Maks Beger, kardiochirurg z Leśnej Góry, którego kilka tygodni temu Agata Woźnicka z hukiem wyrzuciła z pracy. Po zwolnieniu Beger zapowiedział zemstę, więc na pewno ma motyw, by zniszczyć szpital.

A może to Mario Milewski w ostatnim 959 odcinku "Na dobre i na złe" zakradnie się do Leśnej Góry, żeby zobaczyć córkę i zabrać ją Blance (Pola Gonciarz)? Gangster też będzie miał powody, by pogrążyć szpital w chaosie, wykorzystać awarię systemu bezpieczeństwa, brak prądu do swoich celów.

Nikt w szpitalu nie zauważy podejrzanego mężczyzny w ostatnim 959 odcinku "Na dobre i na złe"

Chociaż sprawca ataku na Leśną Górę w finałowym 959 odcinku "Na dobre i na złe" będzie ukrywał twarz pod czapką i kapturem, to z kształtu jego ust i sposobie chodzenia, a nawet wzroście, można wnioskować, że to właśnie Maks Beger! Poza tym podejrzany mężczyzna minie się z Blanką na korytarzu, a ona nawet nie zwróci na niego uwagi. Gdyby to był Mario, od razu bu zauważyła.

Koniec sezonu "Na dobre i na złe". Haker z Leśnej Góry to Maks Beger

W ostatnich scenach kończących 959 odcinek "Na dobre i na złe" haker ukryje się w pomieszczeniu z komputerami, gdzie oprócz niego nie będzie nikogo, ani informatyków ani ochrony. Podłączy swój laptop i zacznie przeglądać nagrania z kamer monitoringu. W ten sposób będzie śledził, co się dzieje w całym szpitalu i obserwował gabinet Agaty Woźnickiej, która na noc zostanie w pracy. I właśnie wtedy wyjdzie na jaw, że to Maks Beger...