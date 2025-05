Koniec Na dobre i na złe. Tajemnicze zniknięcie córki Blanki w ostatnim 959 odcinku. Nikt nie będzie wiedział, gdzie jest mała Nina - ZDJĘCIA

Na dobre i na złe, odcinek 957: On będzie miłością Matyldy? To nie przypadek, że Olek pojawi się w życiu córki Falkowicza - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"Na dobre i na złe" ostatni odcinek 959 finał sezonu - środa, 28.05.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Ostatni 959 odcinek "Na dobre i na złe" przed wakacjami wywróci życie wielu bohaterów do góry nogami! A zacznie się od gigantycznej awarii systemu informatycznego w szpitalu w Leśnej Górze, która doprowadzi do tego, że zdrowie i życie wielu pacjentów będzie zagrożone. Dyrektor Agata Woźnicka (Emilia Komarnicka) będzie musiała podjąć ryzykowne decyzje, bo wskutek poważnej usterki, uszkodzenia sterownika, system nie będzie reagował na polecenia.

Chaos w szpitalu w Leśnej Górze na koniec sezonu "Na dobre i na złe"

Sytuacja szpitala w Leśnej Górze w finale sezonu "Na dobre i na złe" będzie katastrofalna! Póki Agata nie dowie się, co się dzieje, zapanuje totalne zamieszanie. Także wśród personelu medycznego. I właśnie wtedy na oddziale położniczym dojdzie do tragedii, która nieoczekiwanie spadnie na Blankę Milewską.

Bo kiedy w 959 odcinku "Na dobre i na złe", ostatnim przed przerwą wakacyjną, Blanka obudzi się z krótkiej drzemki z przerażeniem zauważy, że obok niej w szpitalnym łóżeczku nie ma Niny. Wyjdzie na korytarz i zapyta jedną z pielęgniarek, co się dzieje, gdzie jest jej córka.

- Pani doktor, jest totalne zamieszanie, podobno trzeba zresetować i przeprogramować sprzęt - wyjaśni pielęgniarka. - Spałam, a teraz, kiedy się obudziłam, nie rozumiem, co się dzieje. Gdzie jest moja córeczka? Była w łóżeczku... - Pani córeczka to nie wiem... Poszukam kogoś z położnictwa, na pewno będzie wiedzieć. - Gdzie jest moja córeczka? – zacznie powtarzać Blanka, która w finale sezonu "Na dobre i na złe" nie zobaczy już dziecka.

Kto zabierze córkę Blanki w ostatnim 959 odcinku "Na dobre i na złe"?

Niestety w finale sezonu "Na dobre i na złe" w 959 odcinku nie wyjaśni się, gdzie jest córka Blanki, kto zabrał Ninę i czy dziecko zostało porwane ze szpitala. Pewne jest natomiast to, że kilka godzin przed zniknięciem małej Niny na oddziale noworodkowym pojawi się Mario Milewski. Gangster nie tylko przywita się z córka, ale pobierze próbki DNA od dziecka, by przeprowadzić testy na ojcostwo i upewnić się, że to on jest ojcem Niny.

Czy to Mario porwie córkę Blanki na koniec sezonu "Na dobre i na złe"? To nie wyjaśni się tak od razu...