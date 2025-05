Koniec Na dobre i na złe. Radwan wybierze Blankę, a nie własnego syna. Spełni jej prośbę w ostatnim 959 odcinku - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

Koniec Na dobre i na złe. To Maks Beger doprowadzi do awarii w Leśnej Górze w ostatnim 959 odcinku! Będzie obserwował Agatę przez kamerę monitoringu - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"Na dobre i na złe" odcinek 959 ostatni finał sezonu - środa, 28.05.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W finale sezonu "Na dobre i na złe" Krzysztof wybierze Blankę i jej córkę, świadomy tego, jakie konsekwencje przyniesie ta decyzja. Chociaż Asia Gawryło nie jest biologiczną matką Kubusia, to ostrzegła Krzyśka, że zabierze mu syna, jeśli dalej będzie go narażał. Postawiła Radwana przed trudnym wyborem albo Blanka albo Kuba.

Krzysztof Radwan udowodni miłość do Blanki w ostatnim 959 odcinku "Na dobre i na złe"

Ostatni 959 odcinek "Na dobre i na złe" nie pozostawi wątpliwości, że Krzysztof nadal kocha Blankę, że uczucie, które połączyło ich już dawno temu wciąż nie wygasło w jego sercu. Mimo że Blanka nie da mu żadnej nadziei na to, że będą kiedyś razem. Póki uznany za zmarłego Mario Milewski (Marcin Korcz) żyje i cały czas kręci się gdzieś w pobliżu.

W finale sezonu "Na dobre i na złe" Blanka nie dopuści do tego, by Mario zabrał jej córkę

Po tym jak na koniec sezonu "Na dobre i na złe" Blanka odetchnie z ulgą, że Mario nie porwał ich córki Niny, że dziewczynka ani na chwilę nie opuściła szpitala w Leśnej Górze, że nie zniknęła z oddziału noworodków, dojdzie do wniosku, że nie może więcej ryzykować. Trudno będzie jej przewidzieć kolejny ruch Mario, czy Milewski naprawdę uwierzył, że to Radwan jest ojcem dziecka.

Ostatnia prośba Blanki do Krzysztofa na koniec 959 odcinka "Na dobre i na złe"

Właśnie dlatego w finałowym 959 odcinku "Na dobre i na złe" Blanka zwróci się do Krzysztofa z ostatnią prośbą, pewna tego, że na niego zawsze może liczyć, że on jej nie zawiedzie. Kiedy Radwan odwiedzi ją i małą Ninę, odważy się prosić go o pomoc.

Finał sezonu Na dobre i na złe. Córka Blanki porwana? Potężna awaria sparaliżuje szpital w Leśnej Górze!

- Cześć, jak się masz? - Ok... Krzysztof, Nina jest zdrowa i ja też się dobrze czuję... - To świetnie... - Mogłabym cię poprosić o pomoc. Chciałabym jak najszybciej wyjść ze szpitala... - Dlaczego chcesz wyjść wcześniej? - Proszę... - z ust Blanki nie padnie żadne wyjaśnienie, że chodzi o Mario. - Jesteś pewna? - Tak - odpowie Blanka. - Poczekaj... - po tych słowach Krzysztof załatwi od razu wypis Blanki i Niny ze szpitala.

Dokąd wyjadą Blanka, Radwan i Nina w ostatnim 959 odcinku "Na dobre i na złe"

"Na dobre i na złe" w 959 odcinku skończy się w momencie, kiedy Blanka i Krzysztof z jej córką w nosidełku wyjdą ze szpitala w Leśnej Górze. Ani Mario ani nikt inny ich nie zauważy. Dokąd Radwan wywiezie ukochaną i jej dziecko? Tego nie wiadomo. Najpewniej póki co ukryją się w jego domu.