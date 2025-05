Koniec Na dobre i na złe. Podejrzany haker będzie podglądał Agatę w ostatnim 959 odcinku! To Maks Beger? - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"Na dobre i na złe" odcinek 959 ostatni finał sezonu - środa, 28.05.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Tajemniczy haker w finale sezonu "Na dobre i na złe" w 959 odcinku wykorzysta panikę panującą w szpitalu, by wejść do budynku, chodzić po korytarzach, zajrzeć nawet na oddział noworodkowy! Mało tego, nikt go nawet nie zatrzyma, nie zainteresuje się dziwnie wyglądającym mężczyzną, który już samym wyglądem będzie wzbudzał przerażenie.

Kim będzie tajemniczy haker w finale sezonu "Na dobre i na złe"? Maks Beger czy Mario Milewski?

Zakapturzony mężczyzna to najpewniej Maks Beger, kardiochirurg z Leśnej Góry, którego kilka tygodni temu Agata Woźnicka z hukiem wyrzuciła z pracy. Po zwolnieniu Beger zapowiedział zemstę, więc na pewno ma motyw, by zniszczyć szpital.

A może to Mario Milewski w ostatnim 959 odcinku "Na dobre i na złe" zakradnie się do Leśnej Góry, żeby zobaczyć córkę i zabrać ją Blance (Pola Gonciarz)? Gangster też będzie miał powody, by pogrążyć szpital w chaosie, wykorzystać awarię systemu bezpieczeństwa, brak prądu do swoich celów.

Nikt w szpitalu nie zauważy podejrzanego mężczyzny w ostatnim 959 odcinku "Na dobre i na złe"

Chociaż sprawca ataku na Leśną Górę w finałowym 959 odcinku "Na dobre i na złe" będzie ukrywał twarz pod czapką i kapturem, to z kształtu jego ust i sposobie chodzenia, a nawet wzroście, można wnioskować, że to właśnie Maks Beger! Poza tym podejrzany mężczyzna minie się z Blanką na korytarzu, a ona nawet nie zwróci na niego uwagi. Gdyby to był Mario, od razu bu zauważyła.

Koniec sezonu "Na dobre i na złe". Haker z Leśnej Góry to Maks Beger

W ostatnich scenach kończących 959 odcinek "Na dobre i na złe" haker ukryje się w pomieszczeniu z komputerami, gdzie oprócz niego nie będzie nikogo, ani informatyków ani ochrony. Podłączy swój laptop i zacznie przeglądać nagrania z kamer monitoringu. W ten sposób będzie śledził, co się dzieje w całym szpitalu i obserwował gabinet Agaty Woźnickiej, która na noc zostanie w pracy. I właśnie wtedy wyjdzie na jaw, że to Maks Beger...

